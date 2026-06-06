Ferrari zwaaide de scepter op de openingsdag in Monaco. De Italiaanse renstal sloot beide vrije trainingen als snelste af, met Charles Leclerc bovenaan in VT1 en Lewis Hamilton aan kop in VT2. Ook Max Verstappen had reden tot tevredenheid. De Red Bull-coureur eindigde beide sessies als derde en wist het gat naar Ferrari in de tweede training terug te brengen tot iets meer dan een tiende van een seconde. Verstappen sprak na afloop van een 'behoorlijk positieve dag' en benadrukte dat hij zich comfortabel voelde in de auto. Tijdens de derde vrije training kregen de teams een laatste kans om hun afstellingen verder te verfijnen voordat later op zaterdag de cruciale kwalificatie op het programma staat.

Hamilton opende de dag van de waarheid met een 1.15.246 op de zachte band, maar Leclerc dook daar vrijwel direct onder met een 1.15.184 op dezelfde compound. Nadat de Monegask zijn toptijd had aangescherpt naar een 1.15.118, sloeg Hamilton terug met een 1.14.390. Cadillac worstelde ondertussen met oververhitte remmen. Valtteri Bottas maakte melding van rook bij zijn rechtervoorrem, terwijl Sergio Pérez niet veel later hetzelfde constateerde aan de linkerzijde van zijn auto.

Na een kwartier begonnen ook de andere teams zich vooraan te melden. Lando Norris, die vrijdag een groot deel van de tweede vrije training miste door een technisch probleem, stuurde zijn McLaren naar een nieuwe snelste tijd met 1.14.375. Verstappens eerste snelle ronde leverde een 1.14.509 op, goed voor de derde plaats op dat moment. George Russell ging vervolgens overtuigend onder de tijd van Norris door met een 1.13.902 in de Mercedes, maar Leclerc liet het daar niet bij zitten. Met paarse tijden in de tweede en derde sector scherpte hij de toptijd verder aan tot een 1.13.748.

De rondetijden bleven vervolgens dalen naarmate er meer rubber op het circuit kwam te liggen. Andrea Kimi Antonelli nam de eerste plaats over met een 1.13.375, waarna Mercedes dankzij een 1.13.483 van Russell zelfs even eerste en tweede stond. Lang duurde dat niet, want Leclerc reageerde met een 1.13.355. Het bleef stuivertje wisselen aan kop, aangezien Antonelli vervolgens een 1.13.137 noteerde. Verstappen verbeterde zich tijdens zijn volgende run naar een 1.13.980, waarmee hij de vijfde plaats innam.

Gele vlaggen waren er daarna voor Franco Colapinto. De Argentijn spinde in de hairpin en raakte daarbij met de achterkant van zijn Alpine de baanafzetting. Hij kon zijn weg echter zonder problemen vervolgen.

Na een iets rustigere fase van de training, waarin Alexander Albon zich nog verremde bij Sainte Devote en rechtdoor schoot, verschenen de coureurs op verse zachte banden weer op het asfalt voor hun kwalificatiesimulaties. Antonelli dook als eerste onder de grens van 1.13 met een 1.12.720. Leclerc stuitte aan het einde van zijn eerste snelle ronde op verkeer – iets wat later op de dag in de kwalificatie eveneens een belangrijk punt van aandacht belooft te worden – en wist zich daardoor niet te verbeteren, waardoor hij tweede bleef. Ook Russell had moeite om een volledig vrije ronde te rijden en bleef derde staan. Hamilton slaagde er vervolgens wel in zijn tijd aan te scherpen en klom naar de tweede positie, al kwam hij met een 1.13.051 nog ruim drie tienden tekort op Antonelli. Leclerc verbeterde zich bij een nieuwe poging naar een 1.13.047, waarmee hij zijn teamgenoot nipt aftroefde en de tweede plaats overnam.

Een kwartier voor het einde werd de sessie onderbroken met een rode vlag. Oliver Bearman was bij Massenet gespind en in de vangrail beland, kort nadat hij Russell op de baan had ingehaald. De marshals hadden de Haas snel verwijderd, maar de onderbreking duurde nog enige tijd omdat de wedstrijdleiding de vangrail wilde controleren op eventuele schade.

Vier minuten voor het einde werd de baan vrijgegeven, waarna de coureurs massaal de pitstraat verlieten voor een laatste poging. Aan de top van de tijdenlijst veranderde echter niets meer. Antonelli bleef de snelste, voor Leclerc en Hamilton. Russell en Verstappen completeerden de top-vijf. Oscar Piastri eindigde als zesde, terwijl Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Lando Norris en Nico Hülkenberg de rest van de top-tien vormden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint om 16.00 uur.