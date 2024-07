F1 Hongarije live: Volg de kwalificatie

Afgaande op het resultaat van de derde vrije training belooft het een zeer interessante kwalificatie te worden op de hete Hungaroring. De top-vijftien werd toen namelijk gescheiden door minder dan een seconde en het gehele veld stond binnen anderhalve seconde van elkaar. Op dit 'Mickey Mouse-circuit' is een fout zo gemaakt, zoals Charles Leclerc al aantoonde in de tweede vrije training en Lewis Hamilton in de derde. De kwalificatie kan nog eens spectaculairder worden, want opbouwend naar die sessie trekt een front van stevige regen- en onweersbuien richting hoofdstad Boedapest en Mogyoród, waar de Hungaroring ligt. McLaren hield het beste gevoel over aan die VT3, want zij waren de snelste met Lando Norris en Oscar Piastri. Kan Max Verstappen in de kwalificatie toch nog iets beginnen tegen de McLarens?

Om 16.00 uur gaat de kwalificatie van start en zonder onderbrekingen zou rond 17.00 uur de startvolgorde bekend moeten zijn. Via het liveblog van Motorsport.com mis je niks van de actie op de baan.