Norris grijpt pole in enerverende F1-kwalificatie Hongarije, Verstappen derde

Het was in de aanloop naar de kwalificatie niet Red Bull Racing maar McLaren die de sterkste indruk maakte in de vrije trainingen voor de Grand Prix van Hongarije. Lando Norris liet de snelste tijd noteren op een zeer warme vrijdag en eindigde ook de derde oefensessie op zaterdag bovenaan.

Dat terwijl Red Bull dit weekend een groot updatepakket op de auto heeft gebracht, dat volgens Max Verstappen cruciaal is. “Dat kun je wel zeggen, ja”, zei de drievoudig wereldkampioen tijdens zijn mediasessie op donderdag. “Ik denk het wel. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt.” Zou McLaren ook in de kwalificatie de scepter zwaaien? Of zou Red Bull na de laatste training, waarin Verstappen op bijna drie tienden de derde tijd noteerde, nog een stap hebben gemaakt met de aangepaste RB20?

Er diende zich echter ook nog een andere vraag aan richting de kwalificatie in Hongarije: wat ging het weer doen? Na afloop van de derde training werd namelijk gewaarschuwd dat er zware buien op weg waren naar het circuit bij Boedapest. De eerste druppels kwamen vijftig minuten voor aanvang van de kwalificatie naar beneden, terwijl Richard Verschoor als winnaar van de Formule 2-race onderweg was naar parc fermé. In hoeverre zou regen een rol spelen in de kwalificatie?

Q1: Pérez crasht

Kort voor de start van de kwalificatie was het opgehouden met regenen en bij aanvang van Q1 leek de baan droog genoeg voor slicks. Alle twintig coureurs waren dan ook rap op het circuit om een snelle ronde te rijden op de soft. Die eerste tijden waren mogelijk van groot belang doordat er meer regen in aantocht was.

Terwijl iedereen druk doende was om een ‘banker lap’ te rijden, zorgde Logan Sargeant voor een gele vlag door rechtdoor te schieten bij de eerste bocht en met de voorkant van zijn Williams tegen de bandenstapels te tikken. De Amerikaan kon na zijn moment terugrijden naar de pits, waar een nieuwe voorvleugel voor hem werd geprepareerd. Een paar minuten later moest de rode vlag tevoorschijn komen voor een crash van Sergio Pérez. De Mexicaan verloor de controle over zijn RB20 bij de achtste bocht, spinde van het circuit en kwam met een redelijke klap zijwaarts tegen de reclameborden tot stilstand.

Terwijl de Red Bull van Pérez werd geborgen, nam de regen even toe, wat mogelijk slecht nieuws was voor de coureurs die op dat moment in de gevarenzone stonden: Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg. Op het moment dat de sessie hervat werd, was het echter weer droog, waardoor de coureurs op de zachte band terug naar buiten konden. Ricciardo reed in de resterende minuten een nieuwe snelste tijd met een 1.17.050. Lewis Hamilton, die op het moment van de rode vlag bovenaan stond met een 1.17.087, zakte zodoende naar P2. Verstappen reed in de slotfase van Q1 precies dezelfde tijd als Hamilton en nam daarmee plaats op P3.

Onderaan zakte Pérez, wiens positie bij Red Bull al onder druk stond maar nu alleen nog maar verder zal zijn verslechterd, weg naar de zestiende plek. George Russell had na de rode vlag niet voldoende brandstof mee om te profiteren van de betere omstandigheden aan het einde en zakte bij het zwaaien van de vlag weg naar de zeventiende stek, waarmee hij eveneens voortijdig uitgeschakeld was. Voor Zhou Guanyu was de kwalificatie in Hongarije ook geen daverend succes. De Sauber-coureur bleef steken op de achttiende tijd. Alpine koos er opmerkelijk genoeg voor om beide coureurs binnen te houden aan het einde van Q1, met als gevolg dat Esteban Ocon en Pierre Gasly naar de negentiende en twintigste plek in de tijdenlijst tuimelden, tot zichtbaar ongenoegen van eerstgenoemde.

Video: De crash van Sergio Pérez tijdens de F1-kwalificatie in Hongarije

Q2: Hamilton nipt snel genoeg

Aan het begin van Q1 liet Verstappen zich zien door met een 1.15.770 de snelste tijd te rijden. Oscar Piastri gaf vijftien duizendsten toe op de Nederlander en nam plaats op P2. Carlos Sainz en Fernando Alonso stonden na hun eerste snelle ronde op de derde en vierde positie, terwijl Norris de vijfde plek bezette, op een kleine halve seconde van Verstappen. Valtteri Bottas vond zichzelf ondertussen terug aan de verkeerde kant van de streep, wat ook gold voor Sargeant, Alexander Albon, Hülkenberg en Ricciardo, die als enige nog geen tijd achter zijn naam had staan omdat hij voor maar één run ging.

Een paar minuten voor het einde van Q2 kwamen de coureurs terug de baan op voor een laatste - en in het geval van Ricciardo dus enige - run. Norris ging naar de eerste positie in de tijdenlijst met een 1.15.540, terwijl Verstappen tweede bleef, ondanks dat hij paars was gegaan in het eerste gedeelte van het circuit. Aston Martin had in de vrije trainingen moeite om de updates voor dit weekend werkend te krijgen, maar leek de auto in Q2 goed voor elkaar te hebben met de zesde tijd van Stroll en zevende tijd van Alonso. Het RB F1 Team deed eveneens goede zaken door zich met beide coureurs te plaatsen voor Q3; Yuki Tsunoda en Ricciardo reden de achtste en negende tijd. Hamilton ging ondertussen met de hakken over de sloot door. Hij stond aan het einde van de sessie tiende, terwijl Hülkenberg op een honderdste van de zevenvoudig kampioen op P11 eindigde. Bottas en Albon kwamen ook maar een tiende tekort om door te gaan, terwijl Sargeant en Magnussen de andere afvallers waren na Q2.

Q3: Norris haalt uit

Terwijl de coureurs terug de baan opkwamen voor Q3, kwam er een melding op het scherm dat er over vijf minuten meer regen werd verwacht. Daarmee kon de eerste snelle ronde dus weleens beslissend zijn. Verstappen was als eerste op de baan en opende het bal met een 1.15.555. De een na de ander beet zich stuk op de tijd van de Limburger. Maar niet Norris. De McLaren-coureur ging paars in de tweede en derde sector en nam met een 1.15.227 - dus met ruim drie tienden verschil - de eerste stek in de tijdenlijst van de regerend wereldkampioen over.

Na een kort bezoek aan de pits was iedereen snel terug op de baan voor een tweede poging. Piastri verbeterde zich naar een 1.15.249, waarmee hij naar de tweede plek opschoof. Verstappen ging daarop paars in de eerste sector maar bleef met een 1.15.273 derde staan. Daarna was er een rode vlag voor een harde crash van Tsunoda. De Japanner ging wijd bij het uitkomen van de vijfde bocht en vloog daar tegen de vangrail. De Japanner bleef ongedeerd bij het incident, maar zijn auto liep forse schade op. De klok werd met nog 2 minuten en 13 seconden te gaan stopgezet, wat net genoeg was om aan het einde nog een vliegende ronde te kunnen doen.

Terwijl verschillende coureurs al naar het einde van de pitstraat reden om zo ver mogelijk voor in de rij te staan voor het moment dat de kwalificatie werd hervat, stapte Verstappen uit, waarmee Norris in elk geval van hem niets meer te vrezen had. Ook Alonso hield het voor gezien. Toen de kwalificatie dan eindelijk verder ging, druppelden de overgebleven zeven coureurs één voor één terug het circuit op. Snelle tijden werd er echter niet meer gereden, waarmee de pole in Hongarije voor Norris is en de tweede startplek voor Piastri. Verstappen moet het zondag met de derde startplek doen en krijgt Sainz naast zich op de tweede rij. Hamilton en Leclerc delen daarachter de derde rij, terwijl Aston Martin de volledige vierde rij bezet met Alonso op P7 en Stroll op P8. De enige verandering die nog plaatsvond aan het einde was Ricciardo die Tsunoda voorbij ging voor de negende plek op de grid.

De Grand Prix van Hongarije gaat zondag om 15.00 uur van start.

Video: Yuki Tsunoda raakt van de baan tijdens Q3

Uitslag kwalificatie F1 GP van Hongarije