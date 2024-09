F1 Baku live: Volg de tweede vrije training

De eerste vrije training was enerverend te noemen, aangezien deze tot driemaal toe stilgelegd is. In het eerste geval ging het om wat rotzooi op de baan, maar daarna volgden rode vlaggen voor de crashes van Charles Leclerc en Franco Colapinto. Daardoor konden de teams nog niet bepaald lange runs voltooien om data te verzamelen. Op de valreep was Max Verstappen wel de snelste van de eerste vrije training, voor Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Zo is Red Bull Racing goed begonnen aan de vrijdag, maar kan het team die vorm ook vasthouden in VT2?

De tweede vrije training in Baku begint om 15.00 uur Nederlandse tijd en via ons liveblog mis je niks van de actie.