F1 Baku live: Volg de kwalificatie

Wie naar de polesitters van de afgelopen jaren kijkt, zal al snel één topfavoriet aanwijzen voor de pole in Baku: Charles Leclerc. De Ferrari-coureur heeft hier dan nog nooit gewonnen, maar de afgelopen drie jaren gingen de pole-positions in Baku naar de Monegask. Ook op basis van de vrije trainingen lijkt hij een goede kans te maken op de pole, al geldt dat ook voor de McLaren-, Mercedes- en Red Bull-coureurs. De verschillen tussen deze vier topteams waren klein, waardoor het lastig te voorspellen is wie de pole gaat veroveren. Daarnaast zou Williams wel eens de positieve verrassing kunnen worden, aangezien Alexander Albon en Franco Colapinto in de top-tien eindigden in de derde vrije training.

Achteraan lijkt het wat spannender te worden voor Alpine, Sauber en Haas of zij door weten te stoten tot Q2. Ook Aston Martin staat er nog niet helemaal bij zoals het zou willen, maar kunnen Fernando Alonso en Lance Stroll toch voor een verrassing zorgen? Om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie en zonder onderbrekingen is iets na 15.00 uur bekend wie er van de eerste startplek mag vertrekken in de Grand Prix. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van alle actie op de baan en het laatste nieuws vanuit de paddock.