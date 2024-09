Leclerc pakt pole in Baku, Verstappen P6 in dramatische kwalificatie voor Norris

Na drie enerverende maar ook rommelig verlopen trainingen mochten de coureurs zaterdagmiddag aan de bak voor de kwalificatie op het Baku City Circuit. Inhalen is in Azerbeidzjan door de lay-out en het slipstreameffect prima mogelijk, al was teams er toch veel aan gelegen om een goede startpositie te bemachtigen op het verraderlijke circuit. Dat laatste wordt versterkt doordat chaos in de openingsronde nooit ver weg is en formaties juist daardoor uit het gedrang willen blijven. Ferrari en Mercedes hadden hun snelheid tijdens de vrije trainingen al laten zien, terwijl McLaren en Red Bull met iets meer vraagtekens de kwalificatie ingingen - ook omdat Max Verstappen met vrijdag nog met een voorzichtigere motorstand had gereden.

Q1: Norris sneuvelt in zinderende slotfase, Williams verrassend sterk

Aan het begin van de eerste kwalificatiesessie baarde Mercedes opzien door niet met softs, maar juist met mediums voor de dag te komen. Het bracht de Zilverpijlen niet meteen vooraan, aangezien de andere topteams wel met rode sloffen naar buiten reden. Verstappen opende het bal in 1.43.644, maar zag teamgenoot Sergio Pérez direct twee tienden sneller rondgaan. "De auto springt aan de achterkant als een gek in de rondte", liet Verstappen weten. De ronde van Pérez bleek ook meteen de snelste tijd van de eerste runs te zijn, al was het verschil met de Ferrari's van Carlos Sainz (0.081 seconde) en Charles Leclerc (0.159 seconde) marginaal. Verstappen zakte naar de vierde plek, maar stond op dat moment nog wel voor beide McLarens. "Maar ik ben helemaal nergens", voegde de Nederlander via de boordradio toe. Niet veel later zag hij de McLaren-mannen en de verrassend snelle Franco Colapinto in zijn Williams ook daadwerkelijk langszij komen met tijdsverbeteringen.

Mercedes belandde intussen in de gevarenzone na hun mislukte pogingen op mediums. Het team besloot logischerwijs over te stappen op softs en dat bleek genoeg om veilig te zijn. Lewis Hamilton zou uiteindelijk als vijfde doorgaan, terwijl George Russell op P9 eveneens rustig kon ademhalen. Het leidde een zinderende slotfase in. Zo was Verstappen door alle verschuivingen ineens naar de verkeerde kant van de streep gezakt, maar wist hij het vege lijf te redden door extreem dicht bij de muren te komen en uiteindelijk P6 te pakken. Het legde de bal pardoes bij McLaren neer, dat toen met beide auto's in de gevarenzone was verzeild. Oscar Piastri wist genoeg te doen door achter Leclerc en Alexander Albon P3 te pakken, maar Lando Norris niet. De runner-up uit het WK stuurde zijn McLaren naar binnen nadat hij gele vlaggen dacht te zien en een ongelukkig moment over de kerbstones bij bocht 17 had. Hij was klaar en zal de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag als zeventiende moeten starten. Naast Norris konden ook Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Esteban Ocon na Q1 al uitstappen, al vormden zij logischerwijs niet zo'n grote schok als het vroege sneuvelen van Norris.

Q2: Verstappen versnelt, Colapinto weet iedereen te verrassen

Zonder Norris mochten de overige kanshebbers op pole-position hun weg vervolgen in Q2. Ferrari begon dat gedeelte van de kwalificatie op gebruikte banden, terwijl McLaren en Red Bull wel op nieuwe Pirelli's konden rekenen. Piastri noteerde een 1.42.598, maar zag Verstappen ruim een halve seconde versnellen. De Limburger was daarmee ook voor het eerst in de kwalificatie sneller dan teamgenoot Pérez, die overigens wel als tweede aansloot. Leclerc wist zich in het restant nog tussen beide Red Bulls te nestelen, al kwam niemand meer aan de tijd van Verstappen. De Nederlander werkte zelf nog een ronde af die slechts 0.040 seconde langzamer was, al volstond het logischerwijs ruimschoots voor Q3.

Die laatste woorden bleken ook van toepassing op de positieve verrassing van de dag: Colapinto. De Argentijn verbaasde vriend en vijand door zich uit het niets naar P6 te rijden en daarmee zelfs Albon voor te blijven. Hij leek even gezelschap te krijgen van mede-rookie Oliver Bearman, maar die werd er op de valreep nog net uitgedrukt door Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard leverde op het moment dat het moest en hield Haas zodoende uit Q3. Bearman stond op P11 overigens nog wel knap voor Nico Hülkenberg, die toch te boek staat als een kwalificatiespecialist. Naast Bearman en Hülkenberg mochten Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Lance Stroll zich ook vroegtijdig melden in het vierkantje voor de media.

Q3: Leclerc ongenaakbaar in Baku, kolderieke fout van Williams

Aan het begin van Q3 moest Pérez in de pitstraat even pas op de plaats maken door twee invoegende Williams-coureurs, al kon iedereen zijn weg zonder schade vervolgen. Eenmaal op het circuit zette het Mercedes-duo als eerste aan voor een vliegende ronde. Russell legde de lat op 1.41.962, maar dat bleek niet genoeg. Piastri had namelijk een antwoord paraat en Leclerc ging nog sneller rond door de klok te laten stoppen op 1.41.610. Doordat Sainz als tweede aansloot, zat Ferrari in een geweldige positie, al was het wachten nog op de Red Bulls. De inbreng van het team uit Milton Keynes viel in de eerste run echter tegen. Verstappen kende een enorm moment over de kerbstones van bocht 16, verloor alleen daar al drie tienden en bleef steken op een zesde plek. Het verschil met Leclerc bedroeg in deze fase van de strijd zesenhalve tienden, hetgeen ook Pérez de mogelijkheid gaf om zich er op P5 tussen te nestelen.

Alle coureurs hadden logischerwijs nog wel één laatste run voor de boeg, al begon die slotfase nogal curieus. Zo had Williams een blazer in de airbox van Albon zijn auto laten zitten. De Thaise coureur wist die er na het verlaten van de pitstraat zelf uit te halen, waardoor een rode vlag in ieder geval uitbleef. Albon kwam zelf te laat over de streep om nog een vliegende ronde af te werken, maar zijn collega's konden dat door een fraai staaltje acrobatiek wel. De Mercedes-mannen wisten zichzelf desondanks niet noemenswaardig te verbeteren, maar Piastri wel. De jonge Australiër sprong naar P2 op slechts 0.076s van Leclerc zijn eerste richttijd. De Monegask had echter nog meer in het vat. Leclerc versnelde nadien nog verder en bracht de marge op meer dan drie tienden ten opzichte van alle belagers. Het bleek ruimschoots genoeg voor wederom een knappe pole-position op een stratencircuit, ook al doordat de Red Bull-coureurs er bepaald niet aan wisten te komen bij het vallen van de vlag. Pérez wist weliswaar nog een plekje te winnen ten koste van Russell, maar Verstappen bleef steken op een zesde plek.

De Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku begint zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie voor F1 Grand Prix van Azerbeidzjan