F1 Baku live: Volg de eerste vrije training

Na twee weken rust keert de Formule 1 weer terug op het beruchte stratencircuit van Baku, waar het motto "you have to be alert on a street circuit" is. Elke fout wordt afgestraft op het krappe stratencircuit, een circuit gekenmerkt door vele 90-gradenbochten. Op het krapste punt, bij het kasteel, is de baan zelfs slechts 7,6 meter breed terwijl F1-auto's vandaag de dag 2 meter breed zijn. Kortom, weinig marge voor een fout daar. De eerste vrije training biedt de teams ook de kans om een stap richting de juiste afstelling te zetten. Dat is immers ook een uitdaging op het Baku City Circuit, aangezien het een stratencircuit is - wat normaliter veel downforce vereist - maar met een heel lang recht stuk richting start/finish. Het is dus zoeken naar een balans tussen downforce en luchtweerstand.

Om 11.30 uur Nederlandse tijd gaat de eerste vrije training van start in Azerbeidzjan en via ons liveblog blijf je op de hoogte van alle actie.