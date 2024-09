Aan het begin van een double header op twee stratencircuits dient het Baku City Circuit als decor. Op zo'n verraderlijke omloop is het - net als in Monaco en Singapore - cruciaal voor de coureurs om het vertrouwen stap voor stap op te bouwen en gaandeweg richting de onverbiddelijke muren te kruipen. Het mag geen verrassing heten dat vele rijders er als de kippen bij waren toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen ging. Onder meer beide McLarens waren present, al verliep de verkennende run niet helemaal naar wens voor Lando Norris. "Het sturen naar rechts gaat heel erg makkelijk, maar naar links sturen is veel moeilijker. Het voelt niet symmetrisch", zo liet de Britse coureur aan het team weten.

Verstappen en Leclerc openen snel, rode vlag door stuk metaal

Charles Leclerc, de winnaar van het voorbije raceweekend in Monza, kende die problemen bij het wegrijden niet en tekende met 1.49.740 op mediums juist voor een eerste richttijd. De Monegask versnelde niet veel later anderhalve seconde, hetgeen duidelijk maakte dat de coureurs een goed ritme probeerden te vinden. Lewis Hamilton deed dat eveneens door de eerste positie kortstondig over te nemen, maar beklaagde zich wel over een warm zitje. Dat was in Monza ook al het geval voor Hamilton en George Russell, waarbij het in de speculaties meteen aan een lage rijhoogte en dus meer warmte door de wrijving werd gekoppeld. Groter waren de frustraties bij Lance Stroll, die zich via de boordradio zeer uitgesproken toonde over zijn Aston Martin-bolide: "Dit is geen auto. Dit is momenteel echt geen auto."

Leclerc ging intussen - ondanks een uitstapje bij bocht 16 - stoïcijns door met het noteren van persoonlijke tijdsverbeteringen. Het wachten was louter nog op Red Bull Racing, de formatie die dit raceweekend het grootste vraagteken vormt van de vier topteams. Max Verstappen kan op 'subtiele' aanpassingen aan de vloer rekenen en kwam in ieder geval goed uit de startblokken. Met zijn eerste vliegende ronde op mediums liet hij de klok stoppen op 1.47.214. Het was genoeg voor de eerste positie op dat moment. De Nederlander werkte zijn ronde overigens net op tijd af, aangezien er na dertien minuten uit het niets met rode vlaggen werd gezwaaid. Het bleek bij nadere inspectie om een stukje metaal op de ideale racelijn te gaan, dat door een marshal moest worden weggehaald.

Leclerc en Colapinto crashen in sessie vol onderbrekingen

Het oponthoud was van korte duur en dus mochten de coureurs hun weg over het atypische stratencircuit weer vervolgen. Voor Esteban Ocon was dat feest van korte duur. "Ik heb geen vermogen meer", riep de Fransman het uit, alvorens te zien was dat zijn Alpine inderdaad vastzat in de derde versnelling. Geluk bij een ongeluk voor Alpine was dat Ocon, die volgend jaar de kleuren van Haas verdedigt, zijn auto nog wel kon terugbrengen naar de pitstraat. Het Franse team kon daardoor meteen aan het sleutelen, terwijl dat anders een stuk langer duurt met de logistieke operatie in Baku.

Ferrari had dat geluk niet. In eerste instantie schoot Carlos Sainz nog onschuldig rechtdoor in bocht 7, maar hij kon de SF-24 rustig achteruit laten lopen en zijn weg vervolgen. Voor teamgenoot Leclerc waren de gevolgen verstrekkender. De Monegask nam veel te veel snelheid mee richting bocht 15, blokkeerde het linker voorwiel en schoot vervolgens de muur in. "Ik kwam op het vuil aan de buitenkant", luidde de verklaring van de man achter het stuur. Het bracht een vroegtijdig einde aan zijn training en zorgde andermaal voor een rode vlag, de tweede in het eerste half uur van dit F1-weekend.

Bekijk: Charles Leclerc crasht tijdens VT1 Baku

Bij de hervatting prijkte de naam van Leclerc nog wel bovenaan de tijdenlijst, maar dat zou niet lang duren, aangezien de softs voor de dag kwamen. Sergio Pérez, de enige meervoudige winnaar in Baku, dook als eerste onder de tijd van Leclerc en zag de McLaren-mannen zijn voorbeeld volgen. Oscar Piastri en Norris waren tijdens de eerste training met uiteenlopende vleugelstanden onderweg. Piastri nam even het commando over, maar zag Norris met 1.46.027 nog rapper gaan. De koek was daarmee nog niet op, zowel niet qua tijdsverbeteringen als ook niet qua rode vlaggen. Om te beginnen versnelde Hamilton tot 1.45.859 en daarmee P1 in de ranglijst. Belangrijker was echter dat Franco Colapinto niet veel later voor rode vlag nummer drie zorgde. De Argentijn verloor de achterkant bij het insturen van bocht 4 en gleed pardoes de muur in. Het was een nogal knullige schuiver op lage snelheid, maar wel eentje die relatief veel schade aan zijn Williams veroorzaakte.

Verstappen in extremis overtuigend naar de snelste tijd

Met nog tien minuten op de klok sprong het licht weer op groen en mochten de resterende achttien coureurs nogmaals aan de bak. Verstappen was op dat moment weggezakt tot P6, maar ging er nog eens goed voor zitten op softs. De WK-leider begon met twee paarse sectoren, maar verloor op het lange rechte stuk naar start-finish iets op de Mercedes van Hamilton. De regerend wereldkampioen was echter nog niet klaar en zette vlak voor het vallen van de vlag nogmaals aan. Verstappen noteerde wederom twee paarse sectoren en had ditmaal meer dan genoeg marge om stand te houden. Sterker nog: aan de meet was hij zelfs 0.313 seconde sneller dan Hamilton op P2. Pérez completeerde de top-drie, voor Norris en Sainz. Piastri bezet P6 in de tijdenlijst, maar daar moet wel bij opgemerkt dat hij in de slotminuten op mediums onderweg was en zichzelf dus niet meer verbeterde. Fernando Alonso legde keurig beslag op P7, terwijl Haas-invaller Oliver Bearman op P11 rapper is gestart dan teamgenoot Nico Hülkenberg.

Het Formule 1-weekend in Baku wordt om 15.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de tweede vrije training.

Uitslag: Eerste training F1 Grand Prix van Azerbeidzjan