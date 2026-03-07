De drie vrije trainingen hebben telkens weer een ander team bovenaan zien staan: in VT1 ging de eer naar Ferrari met een vliegende start, in VT2 was het thuisheld Oscar Piastri en in VT3 sloeg George Russell een groot gat naar de concurrentie. Het is dus op weg naar de kwalificatie de vraag welk team het beste aan dit nieuwe tijdperk in de Formule 1 begint. Wie gaat er met de pole-position vandoor op Albert Park?

Om 06.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Australië van start. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van alle actie.