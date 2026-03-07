F1 Australië live: Volg de kwalificatie met livetiming
Volg hier de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
De drie vrije trainingen hebben telkens weer een ander team bovenaan zien staan: in VT1 ging de eer naar Ferrari met een vliegende start, in VT2 was het thuisheld Oscar Piastri en in VT3 sloeg George Russell een groot gat naar de concurrentie. Het is dus op weg naar de kwalificatie de vraag welk team het beste aan dit nieuwe tijdperk in de Formule 1 begint. Wie gaat er met de pole-position vandoor op Albert Park?
Om 06.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Australië van start. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van alle actie.
Zo is de eerste kwalificatie van het F1-seizoen 2026 een feit en weten de teams eindelijk waar zij staan. Dat is zeer goed nieuws voor Mercedes, maar ook zeer verontrustend voor de concurrentie. Morgen is het tijd voor de eerste race van het nieuwe tijdperk, kijken hoeveel spektakel dat gaat opleveren. Die race begint om 05.00 uur Nederlandse tijd, wij zijn er dan weer bij met ons liveblog. Voor nu een fijne zaterdag en graag tot morgen!
Verslag F1-kwalificatie Australië
Mercedes één-twee in eerste F1-kwalificatie 2026, Verstappen crasht
George Russell heeft de eerste pole-position van het F1-seizoen 2026 veroverd, terwijl Andrea Kimi Antonelli er een volledige eerste startrij van maakte voor Mercedes. Max Verstappen crashte al vroeg in de kwalificatie en moet de seizoenopener vanuit de achterhoede starten.
Hadjar dan met een P3 in zijn eerste kwalificatie als Red Bull-coureur: "Het was een heel soepele kwalificatie. De aanloop was best lastig, we konden niet echt voor een top-drie gaan. Ik dacht dat Ferrari en McLaren voor ons stonden." Kan hij iets tegen de Mercedessen doen? "Zij zijn gewoon te snel op dit moment, ik wil gewoon mijn positie vasthouden."
"Het was een stressvolle dag", vat Antonelli zijn zaterdag samen. "Het is fijn om de auto dan op de eerste startrij te kunnen zetten."
"Het was een geweldige dag, we wisten dat er veel potentie in de auto zat maar je weet dat pas hier", aldus Russell. "Het is niet makkelijk te besturen en voor fans om te begrijpen. Ik kijk uit naar de race morgen. Hopelijk kunnen we een mooie race leveren."
Lawson is in deze kwalificatie toch sneller dan rookie Lindblad. Beide zullen voor Bortoleto starten.
Maar iedereen is klaar met zijn ronde en dus is het de pole-position voor George Russell! Hij troeft teamgenoot Antonelli af met drie tienden verschil, maar het gat naar de concurrentie is verontrustend met een gat van acht tienden naar Hadjar, Leclerc en Piastri. Norris wordt zesde op bijna een volle seconde, net als Hamilton op P7.
Leclerc naar P4, voor Piastri en Norris. Wat kan Hamilton dan doen? Niet meer dan P7, toch een teleurstellende kwalificatie voor Ferrari zo.
Daar is de finishvlag en op de valreep gaat Hadjar naar P3! Maar ook hij staat 0,785 seconde achter Russell - pijnlijk voor de concurrentie van Mercedes, maar een keurige prestatie van de Red Bull-coureur.
Maar er komen verbeteringen aan, te beginnen met Piastri. De thuisheld gaat naar P3, maar op acht tienden van een seconde...
Maar daar is Russell dan... Hij countert en gaat weer naar de pole! 1.18.518, een gat van drie tienden naar zijn teamgenoot en... een volle seconde naar Norris op P3.
Antonelli maakt nu geen fouten in deze ronde, is heel snel en neemt voorlopig de pole over van Russell! 1.18.811 voor de Italiaan.
Alle negen coureurs zijn nu op de baan - dat is dus zonder Bortoleto die niet mee mocht doen door problemen vlak na Q2.
Norris verkleint het gat licht naar Russell, maar ook hij is een halve seconde langzamer en moet voor nu genoegen nemen met P2.
Hamilton is 1,3 seconde langzamer en gaat naar P5.
Leclerc laat een volle seconde liggen, net als Piastri op P4.
Daar hebben we dan de eerste rondetijden van deze Q3. Het is Russell die opent in 1.19.084, Hadjar sluit aan op P2 maar met 0,541 seconde verschil.
Een foutje van Antonelli in bocht 3, hij zoekt daar de grindbak even op. Dat wordt dus de batterij weer opladen en gaan zitten voor een nieuwe poging.
Daar is de groene vlag weer, nog ruim negen minuten te gaan in Q3 en nog niemand heeft een snelle rondetijd genoteerd, dus de druk staat er vol op.
Opmerkelijk genoeg wordt de voorvleugel van Norris nu met duct tape hersteld, je zou toch denken dat het team er dan beter aan doet om er een nieuwe voorvleugel op te zetten. Er was dus immers schade na het contact met de koeler op de baan.
De stewards zullen na de sessie onderzoek doen naar dit voorval, maar reken er maar op dat dit een boete wordt voor Mercedes.
Q3 zal om 17.10 uur lokale tijd hervat worden, 07.10 uur Nederlandse tijd dus.
Het lijkt ook om de koeling te gaan voor de rechter sidepod van de Mercedes, deze is in delen uit de auto gevlogen.