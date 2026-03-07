F1 Australië live: Volg de derde vrije training met livetiming

Na de twee vrijdagse trainingen maken de teams en coureurs zich op voor de derde en laatste ter voorbereiding op de kwalificatie. Veel coureurs zullen nog met de nodige vraagtekens over de performance zitten, maar ook over de manier waarop het energiemanagement het beste aangepakt kan worden. Dit is hun laatste kans om de afstelling te optimaliseren voor de kwalificatie en de race. Wie gaat er met het beste gevoel de kwalificatie tegemoet?

Om 02.30 uur Nederlandse tijd gaat de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië van start. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van de baanactie en kun je de tussenstand bijhouden via de livetiming.