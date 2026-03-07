F1 Australië live: Volg de derde vrije training met livetiming
Volg hier de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië 2026 met live updates van onze F1-journalisten ter plaatse.
Na de twee vrijdagse trainingen maken de teams en coureurs zich op voor de derde en laatste ter voorbereiding op de kwalificatie. Veel coureurs zullen nog met de nodige vraagtekens over de performance zitten, maar ook over de manier waarop het energiemanagement het beste aangepakt kan worden. Dit is hun laatste kans om de afstelling te optimaliseren voor de kwalificatie en de race. Wie gaat er met het beste gevoel de kwalificatie tegemoet?
Om 02.30 uur Nederlandse tijd gaat de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië van start. Via het liveblog van Motorsport.com blijf je op de hoogte van de baanactie en kun je de tussenstand bijhouden via de livetiming.
De vrije trainingen zitten erop in Australië, het is aftellen geblazen naar de eerste 'serieuze' sessie van het jaar: de kwalificatie! Na deze VT3 lijkt Mercedes - met Russell in ieder geval - wel een topkandidaat voor de pole-position, maar Ferrari, Red Bull en McLaren zouden ook nog zomaar kunnen meedoen in die strijd. Wie gaat er met de pole vandoor?
Om 06.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie van start, zonder onderbreking duurt deze tot 07.00 uur. Wij zijn er dan weer bij met ons liveblog, dus graag tot dan!
Russell snelste in derde F1-training Australië, zware crash Antonelli
Mercedes-coureur George Russell heeft de snelste tijd gereden in de derde en laatste training voor de GP van Australië, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een zware crash meemaakte. Max Verstappen reed de zesde tijd.
Reden tot optimisme dus bij Mercedes na die snelle ronde van Russell, maar ook zorgen om de auto van Antonelli: gaan ze deze op tijd voor de kwalificatie kunnen repareren? Het lijkt een haast onmogelijke taak, maar zeg nooit nooit in F1...
Verstappen meldde overigens op de boordradio dat er iets met zijn stuurkolom aan de hand leek te zijn. In de pitstraat moest hij het stuur flink draaien om uit de garage te rijden zonder de pitmuur te raken, maar vanaf het moment dat hij de pitstraat verliet, voelde het dus niet meer goed. Iets voor de Red Bull-monteurs om te onderzoeken.
En zo is het dus Russell die een flink statement maakt met zijn 1.19.053 en een gat slaat van zes tienden naar Hamilton en zeven tienden naar Leclerc. Piastri eindigt op de vierde plaats, voor Hadjar, Verstappen, Antonelli, Norris, Bortoleto en Bearman.
Hamilton naar P2, maar op zes tienden van Russell. Piastri een volle seconde langzamer, Hadjar en Verstappen op P5 en P6 ook - en inderdaad, Hadjar eindigt deze sessie boven de Nederlander.
De finishvlag hangt uit, VT3 zit erop maar genoeg coureurs zijn nog bezig aan een snelle ronde.
Bortoleto naar de zevende tijd ten koste van Verstappen, maar hij is net begonnen aan een snelle ronde.
En waar Antonelli crasht, is het nu Russell die een flinke dreun uitdeelt met een rondetijd van 1.19.053, een gat van zeven tienden naar Leclerc op P2.
Norris verbetert zijn tijd en gaat van P9 naar P5, maar laat nog wel drie tienden liggen ten opzichte van Piastri.
Norris en Leclerc doen dat op een nieuwe set softs, Russells softs zijn twee ronden oud dus 'zo goed als nieuw'.
Daar is de groene vlag, de laatste minuten tikken weg en veel coureurs willen nog één poging doen tot een kwalificatiesimulatie.
De sessie wordt hervat om 13.46 uur lokale tijd, 03.46 uur Nederlandse tijd. Dat geeft de coureurs dus nog vier minuten de tijd om voor een kwalificatiesimulatie te gaan. Het wordt dus heel druk op de baan.
De Mercedes staat in ieder geval al achter de muur, dus het is wachten op de het schoonvegen van de baan. De baanafzetting oogt verder nog intact, dus dat zou geen tijd moeten kosten - als we dat moeten inschatten.
De Mercedes wordt weggesleept en de baan schoongeveegd, het zal nog wel even duren maar het lijkt erop dat de sessie wel hervat kan worden met nog enkele minuten te gaan - dat is als de FIA oordeelt dat de baanafzetting in bocht 2 voldoet aan de eisen, of dat deze ook hersteld moeten worden.
Antonelli verloor de controle over de kerbstone, verloor de achterkant en kwam achterwaarts hard tegen de muur.
En dan weten de Mercedes-monteurs ook dat zij er een flinke kluif aan hebben om deze auto weer gereed te maken voor de kwalificatie.
Antonelli stapt uit, maar deze Mercedes W17 is afgeschreven.
En het is een rode vlag, want het is een heel stevige crash!
Een gele vlag, de Mercedes van Antonelli in bocht 2...
Het wordt nu weer wat drukker op de baan, veel coureurs weer op softs onderweg voor een kwalificatiesimulatie. Het is echt zoeken naar de beste manier om de energie in te zetten - dat wordt voor iedereen even wennen dit jaar.
Een fout voor hem in bocht 13 en dus kan hij een verbetering wel vergeten. Hij blijft op P10 steken, Bortoleto staat zesde.
Het is rustig op de baan: Hülkenberg hoeft het circuit momenteel met niemand anders te delen.
Sainz en Stroll hebben geen rondetijd genoteerd en zullen dat dus ook niet meer doen in deze VT3, dus staan de twee Cadillacs onderaan. Bottas is een tiende sneller dan Pérez, maar het zal beide vooral zorgen baren dat het gat naar P1 4,5 seconden bedraagt.
Norris verbetert zijn tijd, maar zal nog niet heel tevreden zijn met de negende plaats op 1,2 seconde van Leclerc.