Zhou verslaat Vandoorne in simrace, Norris zorgt voor hilariteit

Eerder op de avond werd #NotTheBahGP verreden. Beide initiatieven leken verdacht veel op elkaar. Het ging in beide gevallen om een race in de F1 2019-game, verreden op het Bahrain International Circuit. In beide evenementen stonden er met Lando Norris en Nicholas Latifi 'echte' F1-coureurs aan het vertrek. Maar waar de eerste krachtmeting van de avond nog werd georganiseerd door Veloce Esports en Motorsport Games, ging deze tweede race uit van de officiële Formule 1-kanalen.

Ook in dit geval konden geïnteresseerden op een veelzijdig deelnemersveld rekenen. Naast de genoemde F1-coureurs waren onder meer Vandoorne, Nico Hülkenberg en de talentvolle Ferrari-junior Robert Shwartzman van de partij. Hetzelfde gold voor Johnny Herbert en Anthony Davidson. Waar al deze mannen nog een duidelijke link met de autosport hebben, gold dat niet voor iedereen. Zo gaven ook golfer Ian Poulter en baanwielrenner Sir Chris Hoy acte de présence.

Norris belt met bekenden voor advies

Om alsnog een enigszins gelijkwaardig speelveld te creëren, kregen de mindere goden hulp van enkele 'assists' in het spel. Daarnaast werd de schadesimulatie niet op de meeste reële stand gezet, hetgeen voor de meeste deelnemers een enorm geschenk bleek te zijn. In de kwalificatie ging het namelijk al veelvuldig mis, al gold dat niet voor DTM-coureur Phillip Eng. De Oostenrijker, die Red Bull Racing vertegenwoordigde in de simrace, ging overtuigend met pole-position aan de haal. Hij bleef Esteban Gutierrez en Hülkenberg maar liefst een halve seconde voor.

Voor Norris viel de kwalificatie in het water door technische problemen, hij kon niet deelnemen en moest achteraan starten. Voor de start besloot hij nog even met Max Verstappen en Carlos Sainz te bellen voor wat laatste tips om snel naar voren te komen. De Nederlander greep die gelegenheid echter aan om haarfijn uit te leggen dat F1 2019 in zijn ogen niet de meest reële vorm van virtueel racen is. Norris liet het er niet bij zitten en zocht ook contact met George Russell, met onder meer deze gevleugelde vraag tot gevolg: "Hey George, ik wil het nu even weten van iemand die de meeste ervaring heeft met achteraan starten: hoe kom ik naar voren?"

Race ontaardt in chaos, Zhou komt bovendrijven

Hilariteit alom en toen moest de echte racerij dus nog beginnen. Die race zou kort gezegd een enorm crashfest worden, vooral in de openingsfase. In de eerste ronde vlogen de auto's links en rechts van het virtuele asfalt. Onder meer Latifi en Gutierrez raakten betrokken bij de mêlee. Norris niet, maar dat kwam doordat hijzelf weer niet in het systeem kon komen en de start zo moest missen. Toen hij eenmaal wel weer zelf kon rijden, had de AI hem al aardig ver naar voren gebracht. Vanzelfsprekend met nieuwe hilariteit op de stream tot gevolg.

Norris zou de race uiteindelijk wel zelf rijdend als vijfde afsluiten, na een laat gevecht met Jimmy Broadbent. In alle chaos kwam Renault-junior Zhou als de glorieuze winnaar bovendrijven. Hij verschalkte Eng bij de start en wist zich na een merkwaardige openingsfase los van de rest van het veld. De Chinees zegevierde dan ook met een zeer ruime voorsprong op zijn naaste belager. Die naaste belager was na veertien ronden rijden trouwens niet Eng, die wel degelijk de pure snelheid had om te winnen. Maar in alle reuring kwam de Oostenrijker niet lekker uit de verf. Hij moest uiteindelijk ook Vandoorne voor laten gaan. De Vlaming toonde zich voor een tweede keer op deze avond zeer snel in de online wereld en pakte zo P2. Eng mocht nog wel als derde naar het podium.

