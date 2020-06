Vandoorne kampioen in Race at Home Challenge van Formule E

Met Wehrlein en Vandoorne stonden beide titelkandidaten vooraan op de grid bij aanvang van de laatste race, verreden op de virtuele versie van het Tempelhof Circuit in Berlijn. Zaterdag ging de overwinning nog naar Wehrlein, maar hij kwam zondag tijdens de slotwedstrijd niet in de buurt. Beide heren maakten een goede start, maar bij het induiken van de derde bocht raakte Vandoorne noodgedwongen de achterkant van Wehrlein toen de Belg op zijn beurt ook geduwd werd. Wehrlein spinde daardoor en moest in de achtervolging, Vandoorne bleef op de tweede plaats zitten terwijl Rowland na een bliksemstart gevlogen was.

In de vijftien ronden durende race kwam Wehrlein uiteindelijk nog naar voren, hij eindigde op de negende plaats. Wel werd hij nog bestraft voor ‘onnodig contact’ en kreeg hij een tijdstraf van tien seconden. Daardoor viel hij terug tot de vijftiende plaats en ging de titel in de Race at Home Challenge aan zijn neus voorbij, ondanks dat hij met een voorsprong van veertien punten aan de race begon.

De zege van Rowland kwam niet meer in gevaar, Vandoorne nam genoegen met de tweede plaats. Dat was voldoende voor de titel in het simkampioenschap van de Formule E. Maximilian Günther sloot de race af met de derde plaats, Edoardo Mortara eindigde net buiten het podium op de vierde plaats. Sebastien Buemi eindigde na een hectische race op de vijfde plaats, net voor James Calado en Nyck de Vries. Felipe Massa eindigde voor Audi-rijder Kelvin van der Linde, de vervanger van Daniel Abt. Porsche-coureur Andre Lotterer maakte de top-tien compleet nadat ook Antonio Felix da Costa nog een straf kreeg.

Dankzij zijn overwinning pakte Rowland nog de derde plaats in het kampioenschap. Vandoorne verzamelde in acht races 154 punten, 24 meer dan rivaal Wehrlein.

Robin Frijns kwam zondag niet in actie tijdens de afsluitende wedstrijden van de Race at Home Challenge. Hij is voor Audi aanwezig bij de DTM-test op de Nürburgring.