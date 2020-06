Wehrlein wint voorlaatste Formule E Race at Home Challenge

Wehrlein startte vanaf pole en kon na een aarzelende start toch aan de leiding blijven. Op een circuit waar het moeilijk inhalen was bleef Wehrlein tot het einde aan kop en pakte hij daarmee de leiding in het kampioenschap weer over van Vandoorne.

In de laatste bocht ging Nissan-rijder Oliver Rowland hardhandig voorbij aan debutant Kelvin van der Linde. Vandoorne zelf kon net niet profiteren van het geduw en getrek tussen Rowland en Van der Linde en finishte als vierde, de plaats waarop hij ook was gestart.

Vandoorne vocht bij de start een potig duel uit met Sébastien Buemi, die rond werd getikt en in het pak verdween. Dat veroorzaakte nog meer chaos en aanrijdingen. In de openingsfase werd ook Vandoornes Mercedes-teamgenoot Nyck de Vries enkele keren rond getikt.

Maximilian Günther werd vijfde voor Felipe Massa en Edoardo Mortara. Antonio Felix da Costa was achtste gevolgd door beste Nederlander Robin Frijns. Neel Jani en Mitch Evans maakten de top-tien vol.

In de stand trekt Wehrlein met een leiding van twaalf punten voorsprong op Vandoorne naar de slotrace op het circuit van Berlijn Tempelhof, die zondag plaatsvindt. In de achtste en laatste manche worden er dubbele punten uitgedeeld, en dus belooft het nog erg spannend te worden tussen de twee ex-F1-rijders. Günther is als derde al quasi zeker uitgeschakeld voor de titel in de Formule E Race at Home Challenge.

