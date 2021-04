Thrustmaster introduceert op Ferrari SF1000 gebaseerd simstuur

De samenwerking tussen Ferrari en Thrustmaster loopt inmiddels al ruim tien jaar. Het heeft onder meer geresulteerd in een Ferrari-headset, een op de Ferrari 488-gebaseerde versie van de T80 en tot een replica van het stuur van de Ferrari F1-bolide van 2011. Voor de huidige Formule 1-games is dat stuur echter enigszins gedateerd geraakt en dus is de samenwerking benut om een geheel nieuw F1-stuur te ontwikkelen voor gamers. Die is gebaseerd op het stuur van de Ferrari SF1000, waarmee Leclerc en Vettel afgelopen seizoen de eer van de renstal verdedigden.

Het stuurwiel wordt als add-on gekocht voor enkele van de bestaande stuurbasis van Thrustmaster. Daardoor is het te gebruiken op de TS-XW, de T-GT, T300, TX en TS-PC. De blikvanger op het stuur is het LCD-scherm, waarop tot wel 69 belangrijke gegevens opgeroepen kunnen worden. Die verschillen per game van uiterlijk. Bovenaan zitten vijftien LED’s voor het toerental van de motor, aan de zijkanten van het scherm twee keer drie LED’s voor de vlaggen tijdens de race. Ook bevat het stuurwiel maar liefst 25 knoppen waaraan een functie kan worden toegewezen, waarvan er zeven een draaiknop zijn. De voorkant van het stuur is van koolstofvezel en de handvaten zijn bekleed met rubber. De prijs liegt er dan ook niet om: het stuurwiel zelf kost 350 euro, maar dat is dus zonder stuurbasis en pedalenset.

Fanatec boort nieuwe markt aan met CSL DD

Concurrent Fanatec staat bekend om simrace-stuurtjes die in het duurdere segment vallen, maar het bedrijf heeft aangekondigd dat het een goedkopere stuurbasis op de markt gaat brengen. Die draagt de naam CSL DD, gaat eveneens 350 euro kosten en is de eerste goedkopere stuurvoet van Fanatec met de zogenaamde Direct Drive-technologie. Daar waar vele andere stuurwielen zijn voorzien van een motor met een riem of tandwielen, wordt bij het stuurwiel bij de Direct Drive direct vastgekoppeld aan de motor in de stuurvoet. Dat moet zorgen voor een beter en vooral ook nauwkeuriger gevoel bij het sturen. Voor de CSL DD geldt overigens dat die standaard geleverd wordt zonder stuurwiel of set met pedalen, die moeten er los bij worden gekocht.