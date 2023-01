Redline wint Le Mans Virtual ondanks problemen bij Verstappen

Team Redline had lange tijd twee ijzers in het vuur in de strijd om de winst van de virtuele 24 uur van Le Mans. Naast de #2 met Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham was ook de zusterwagen, de #1 van Max Verstappen, Luke Browning, Jeffrey Rietveld en Diogo Pinto, voortdurend in de voorhoede te vinden tijdens de online uithoudingsproef op het Circuit de la Sarthe.

De #1 had zich als vierde gekwalificeerd, maar met Verstappen achter het stuur pakte het bij de start direct de leiding. Zo’n zeventien uur later ging de #1 opnieuw aan kop, maar kreeg Verstappen plotseling last van verbindingsproblemen met de server. Daarbij ging kostbare tijd verloren, tijd die het niet terug kreeg van Race Control. Daarop stuurde Verstappen de wagen geïrriteerd naar de pitstraat en staakte hij de strijd. “Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen”, sprak de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 in de livestream, doelend op het feit dat de connectieproblemen niet voor het eerst optraden.

Sterker nog, meerdere coureurs raakten gedurende de race plotseling de verbinding met de servers kwijt. Het leidde zaterdag zelfs tot een rodevlagsituatie van bijna tachtig minuten. Later op de zaterdagavond volgde er nog een code rood, ditmaal vanwege een mogelijk veiligheidslek. Als minimaal vier coureurs op exact hetzelfde moment de verbinding met de servers verliezen, dan heeft Race Control de optie om de getroffen partijen de verloren tijd terug te geven. In het geval van de #1 werd het vereiste minimum niet gehaald en dus kon Race Control niets doen, waarop Team Redline de auto terugtrok.

Door het wegvallen van de #1 Redline belandde de koppositie bij de zusterwagen. De #2 Redline van Drugovich, Rosenqvist, Bennett en Lulham stelde vervolgens de winst veilig met een totaal van 356 ronden. Het viertal won met ruim 21 seconden voorsprong op de nummer twee, de #20 Porsche Coanda van Güven, Heinrich, deJong en Rogers. Op 1.50 minuut van de winnaar maakten Trogen, Canapino, Brzezinski en Wisniewski het LMP-podium compleet in de #53 AMG Team Williams Esports. Twaalf seconden achter de #36 Alpine Esports Oreca (Lehmann, Boulay, Spork en Lartilleux) eindigde Bono Huis als vijfde met de #63 AMG Team Petronas Esports (gedeeld met Baldwin, Juncadella en Carroll).

In de GTE-klasse was de winst voor de #888 R8G Esports Ferrari in handen van Alexander Smolyar, Scott Andrews, Timotej Andonovski en Erhan Jajovski. Met een totaal van 323 ronden bleven zij de nummer twee één ronde voor. Dat was onder meer Rudy van Buren in de #71 Team Redline BMW M8, gedeeld met Lorenzo Colombo, Enzo Bonito en Kevin Siggy. De #89 BMW M8 GTE van BMW Team BS+Comeptition (Spengler, Denes, Terzic en Khan) completeerde het GTE-podium.