Olav Mol verzorgt Nederlands commentaar in game F1 2020

Tot en met F1 2019 gaf Codemasters de officiële F1-games uit in een select aantal talen, waaronder Engels, Frans en Duits. Een Nederlandse uitgave was er echter nog nooit. In de afgelopen weken hintte Mol op Twitter al enkele malen naar een op handen zijnde aankondiging van iets wat mogelijk met F1 2020 te maken zou kunnen hebben. Nu volgt dus de bevestiging dat zijn vertrouwde commentaar vanaf 10 juli te beluisteren in is in de game. Mol is sinds 1991 de stem van de Formule 1 in Nederland en inmiddels staat de teller op ruim 500 Grands Prix die hij van commentaar heeft voorzien.

Nu volgt dus de stap naar het virtuele racen met F1 2020. “Het was een flinke uitdaging maar ook ontzettend leuk om ook in F1 2020 het verslag te mogen doen”, zei Mol, die het een enorme eer noemt dat hij het Nederlandse commentaar mocht inspreken. “Niet alleen is F1 erg populair in Nederland door het succes van Max Verstappen en de terugkeer van het Circuit Zandvoort op de racekalender, maar is de sport virtueel, met miljoenen spelers, ook populairder en realistischer dan ooit. Om als commentator dan ook onderdeel te zijn van de grootste racegame ter wereld is voor mij een enorme eer.”

“Met het toevoegen van Olav Mol aan de officiële F1 videogameserie laten we onze toewijding zien om een volledige authentieke en realistische ervaring te bieden”, vertelde gamedirecteur Lee Mather van Codemasters. “Naast de terugkeer van de Dutch Grand Prix op het vernieuwde Circuit Zandvoort en de enorme populariteit van Max Verstappen zijn we erg enthousiast om Olav Mol met zijn iconische en herkenbare stem toe te voegen aan ons team.”