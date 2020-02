Verstappen met Team Redline Orange vierde in 12 uur van Bathurst

Verstappen kwam in iRacing opnieuw in actie voor Team Redline Orange, ditmaal aan de twaalf uur van Bathurst, met Duitse simracers Max Wenig en Jonas Wallmeier als teamgenoten. Het drietal deelde in de langeafstandsrace een BMW Z4. Wenig nam de eerste stint voor zijn rekening en vertrok vanaf de negende plek, waarna Wallmeier het van hem overnam. Het team werkte zich op naar de tweede plek, maar had moeite om het tempo van raceleider Arana bij te houden. Na zo'n vier uur pakte VRS Coanda Simsport met rallycrosser Mitchell de Jong achter het stuur de tweede plek af.

Team Redline Orange behield de derde plek tot Verstappen de laatste stint overnam. Het gat met de leider was groot, maar werd gestaag kleiner en toen de directe concurrenten de pitstraat nog eens bezochten op zo'n twee derde van de wedstrijd ging de Nederlander zelfs even aan de leiding. Dat bleef zo tot hij na meerdere uren te hebben geracet zelf voor een pitstop ging en het stuur doorgaf aan Wenig, die vanaf P3 verder kon gaan. Met nog zo'n tweeënhalf uur te gaan was het team opnieuw aan de leiding (in de GT3-klasse), maar het raakte de langzaam rijdende Porsche van Virtual Motorsport, dat in de fout ging.

Wenig werkte zich nog wel op naar de koppositie voordat Verstappen er weer voor ging zitten. Hij vergrootte de afstand met de rest verder en was lange tijd de snelste coureur. Met een voorsprong van bijna een halve minuut en nog grofweg anderhalf uur te gaan ging het echter verkeerd, toen hij de controle over de achterkant van zijn BMW verloor en de wagen veel schade opliep. Hij moest de pitstraat in rijden voor reparaties en viel terug naar de vijfde plek. Een zege of podiumplek zat er toen niet meer in, het team behaalde uiteindelijk de vierde positie.

