Twee tweede plaatsen voor Verstappen in simraces DSRC Spring Cup

Voor de eerste ronde van het lentekampioenschap van de DMSB SimRacing Championship raceten de deelnemers met GTE-bolides over Imola. Aan het Duitse kampioenschap doen enkele grote namen mee: Max Verstappen is de echte virtuele publiekstrekker, maar ook bekende namen als Bruno Spengler en Maxime Martin maakten hun opwachting. In de kwalificatie liet Verstappen zien dat hij zich goed kan meten met de concurrentie: hij moet alleen Team Redline-teamgenoot Max Benecke voor zich dulden.

In de eerste race, een sprintrace van twintig minuten, wordt de lijn uit de kwalificatie voortgezet. Benecke pakt vanaf pole de koppositie en staat die vervolgens de hele race niet meer af. Verstappen kan niet meer dan volgen en heeft na de sprintrace, die de startopstelling voor de hoofdrace bepaalt, twee seconden achterstand op de winnaar. De derde positie in de race, en daarmee ook op de grid voor de hoofdrace, was voor Spengler.

De start van de hoofdrace verliep niet zoals Benecke en Verstappen zich hadden voorgesteld. Ze raken elkaar in de eerste bocht en vallen daardoor ver terug, terwijl Spengler de leiding overneemt. De coureurs van Team Redline beginnen vervolgens aan een inhaalrace, die beiden weer terug richting het front brengt. Met nog 30 van de 45 minuten te gaan rijden beide heren alweer in de top 4 rond, achter nieuwe leider Gianni Vecchio en Spengler. Benecke komt als eerste aan bij de Canadese oud-DTM-coureur en na een rondenlang gevecht tikt Spengler Benecke van de baan. Voor Verstappen is daarna de weg vrij om de tweede positie over te nemen en na winnaar Vecchio over de meet te komen.

Verstappen gaf na afloop van de races bij Verstappen.nl aan dat hij tevreden was met het resultaat. “Het is jammer van de eerste ronde, maar het is mooi om als tweede te eindigen. Max Benecke werd vierde en was vandaag het snelste en Gianni Vecchio heeft de hoofdrace gewonnen, dus voor Team Redline was het een goed resultaat.” Verstappen geeft wel toe dat hij racen op een simulator ‘moeilijker’ vindt dan in een echte auto. “Imola is ook geen eenvoudig circiut. Toen ik er in de Formule 3 op reed, vond ik het al een mooie baan. Vandaag was het online met GTE-auto’s ook erg cool.”