Verstappen schrijft online racecompetitie op zijn naam

De afgelopen twee weken namen meer dan veertig professionele coureurs het tegen elkaar op in Real Racers Never Quit, een initiatief van online raceformatie Team Redline om coureurs ook in deze tijden van corona competitief bezig te kunnen laten zijn. Zij trokken met verschillende auto’s en op verschillende circuits ten strijde. Op vrijdagavond was de zesde en afsluitende ronde in het online kampioenschap, bestaande uit twee races met een LMP2-bolide op het circuit van Suzuka.

Verstappen begon achter Kelvin van der Linde als tweede aan de eerste race. Hij slaagde erin om de Zuid-Afrikaan in de eerste ronde te passeren voor de leiding, maar bij het ingaan van de tweede ronde drukte Van der Linde de Red Bull-coureur van de baan, waardoor Verstappen terugviel naar de zevende plaats. De achtvoudig Grand Prix-winnaar maakte kort daarop zelf een foutje, waardoor hij nog eens twee posities verloor. Daarna volgde nog wel een uitstekende inhaalrace van Verstappen. Door Grand Prix van Macau-winnaar Richard Verschoor, Formule E-klassementsleider Antonio Felix da Costa en voormalig Formule E-coureur Tom Dillmann te verschalken finishte hij nog als zesde. Vooraan reed Van der Linde zonder problemen naar de overwinning. Meervoudig Argentijns toerwagenkampioen Augustin Canapino en ex-DTM-coureur Daniel Juncadella completeerden het podium, terwijl BMW-fabrieksrijder Nicky Catsburg als vierde eindigde.

Ook voor de tweede race van de avond moest Verstappen de pole-position aan Van der Linde laten. Verstappen zette de ADAC GT Masters-kampioen van vorig jaar stevig onder druk in de eerste ronde, maar die liet zich opnieuw niet de kaas van het brood eten. Daarna kreeg de Red Bull-rijder het aan de stok met Formule 1-collega Lando Norris, die in de eerste race was uitgevallen door connectieproblemen. In de vijfde van in totaal elf ronden slaagde de Brit erin om de Nederlander voorbij te gaan, waardoor Verstappen de wedstrijd als derde finishte, wat dankzij onder andere zes eerdere overwinningen genoeg was voor de titel. Van der Linde werd tweede in het klassement, Norris moest genoeg nemen met de derde plek in de stand.

De verwachting is dat er een tweede seizoen van Real Racers Never Quit komt.