VIDEO: Sensationele comeback in derde race KNAF Digital Winter Cup

Ackermann ging al in de tweede ronde van de 20 ronden tellende race op Suzuka in de fout, waardoor hij vanaf de derde positie enkele plaatsen terugviel. Daarna herstelde hij zich snel, want halverwege de race zat hij alweer op de hielen van koploper De Bruin, die onlangs werd aangekondigd als nieuwe aanwinst van het esports-team van Romain Grosjean. De Bruin moest Ackermann kort daarna laten gaan en na het oplopen van een tijdstraf was duidelijk dat de nieuwe koploper zijn inhaalrace zou belonen met een knappe overwinning. Vorige week was hij op Mount Panorama ook al de sterkste. De Bruin, winnaar van de eerste race op Laguna Seca, eindigde op de tweede positie, Franssen legde beslag op P3. In het algemeen klassement bezet Ackermann de eerste plek met 580 punten, op 90 punten gevolgd door De Bruin.

KNAF Digital is de esportstak van de Nederlandse autosportfederatie. Met ondersteuning van NOC*NSF is de KNAF gestart met twee competities: Gran Turismo Sport en DiRT Rally 2.0. Iedereen krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen op het platform. Wil je meer weten? In dit artikel beschrijven we wat de competities inhouden en hoe je je kunt aanmelden.