VIDEO: Spanning keert terug na vierde race KNAF Digital Winter Cup

De Bruin overtuigde al in de kwalificatie en mocht zodoende van pole-position vertrekken op Interlagos, waar een race van twintig ronden op het programma stond. De coureur van het simraceteam van Romain Grosjean liep direct na de start gestaag weg bij Haydar, waarna het later in de race alleen nog om het managen van de banden draaide. De Bruins marge aan de finish bedroeg uiteindelijk 5,3 seconden en de zege brengt hem na vier races op 690 punten in de tussenstand. Daarmee staat hij nog maar dertig punten achter koploper Ackermann, de winnaar van de vorige twee races. Op Interlagos kwam hij twee seconden tekort om Haydar van de tweede plaats te houden, waardoor hij nu 720 punten heeft verzameld. Haydar staat, ondanks het missen van een race, op de derde plaats met 480 punten.

KNAF Digital is de esportstak van de Nederlandse autosportfederatie. Deze winter is de KNAF met ondersteuning van het NOC*NSF begonnen met twee competities in de games Gran Turismo Sport en DiRT Rally 2.0. Deelname is gratis en er wordt gestreden om een prijzenpot.