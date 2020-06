Preview: Gaat Vandoorne met Formule E-simtitel aan de haal?

De Formule E Race at Home Challenge werd in samenwerking met Motorsport Games gecreëerd om het gat op te vullen dat de coronacrisis achterliet in de autosportkalenders, waarbij geld opgehaald werd voor UNICEF. Ook de online evenementen bleven niet vrij van controverse. Daniel Abt raakte zijn zitje bij Audi voor het echte Formule E-seizoen kwijt, nadat hij tijdens de virtuele E-Prix van Berlijn een professionele simracer had opgeroepen om onder zijn naam te racen.

Inmiddels begint de Formule E dus aan de laatste ronde van het virtuele kampioenschap, waarbij twee races afgewerkt worden. Die worden verreden door de virtuele straten van New York en Berlijn en Vandoorne verdedigt daar dus een minimale voorsprong van één punt op Pascal Wehrlein. De Belg is tot nu toe de ster van de kwalificaties geweest. Hij pakte vier van de zes pole-positions, maar pas tijdens de meest recente race in New York wist hij zijn eerste zege in het kampioenschap te pakken. In de eerste races liet Vandoorne het zelf liggen met door twee keer vanuit leidende positie te crashen.

Maximilian Gunther profiteerde daarvan door de eerste twee races te winnen en een voorsprong van 21 punten op te bouwen. Daarna ging het echter bergafwaarts voor de BMW-rijder. Hij maakte zelf een aantal fouten, waarna Wehrlein op zijn beurt met twee zeges de leiding in de tussenstand overnam. Vervolgens volgde tijdens de virtuele E-Prix van New York de eerste zege van Vandoorne, die na chaos in de eerste bocht een dominant won en de leiding pakte in de tussenstand. Wehrlein volgt op één punt, terwijl Günther met 32 punten achterstand aangemerkt kan worden als outsider voor de titel.

De beslissing in de Formule E Race at Home Challenge volgt zaterdag tijdens de laatste twee races van het virtuele kampioenschap. Er wordt op twee circuits geracet waar de coureurs eerder in het kampioenschap al gereden hebben, namelijk New York en Berlijn. Beide races zijn live te zien op Motorsport.com.