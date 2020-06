Alonso met Barrichello in virtuele 24 uur van Le Mans

In samenwerking met het World Endurance Championship en Le Mans-organisator ACO organiseert Motorsport Games op 13 en 14 juni de virtuele 24 uur van Le Mans, nadat de echte race, die gepland was op die data, afgelast moest worden vanwege het coronavirus. De laatste twee edities van de race werden gewonnen door Toyota en Alonso, die eind 2017 zijn eigen esports-team opzette. De Spanjaard reed echter recentelijk pas zijn eerste competitieve simrace-kilometers.

Alle deelnemers tot nu toe: Overzicht: Alle deelnemers aan de virtuele 24 uur van Le Mans

Nu volgt dus deelname aan de eerste virtuele editie van de 24 uur van Le Mans. Tweevoudig F1-wereldkampioen Alonso zal de Oreca 07 LMP2-auto van FA/RB Allinsports delen met elfvoudig Grand Prix-winnaar Barrichello, die in 2017 debuteerde op Le Mans, en simracers Olli Pahkala en Jarl Teien. Pahkala is esports-coureur van McLaren en werd in 2017 gestript van de overwinning in de eRace van de Formule E in Las Vegas, nadat een glitch in de software ervoor zorgde dat hij de fanboost langer dan toegestaan gebruikte.

Alonso is niet de enige F1-kampioen die in de eerste virtuele 24 uur van Le Mans meeracet, want eerder werd Jenson Button, de kampioen van 2009, al aangekondigd als een van de deelnemers. In de LMP2-klasse krijgen zij gezelschap van tweevoudig Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya, F1-coureurs Verstappen, Norris en Gasly en Formule E-rijders Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa en Stoffel Vandoorne. In de GTE-klasse rijden onder andere Felipe Massa en Giancarlo Fisichella mee, evenals een kwartet Porsche 911 RSR’s met fabrieksondersteuning. Onder andere Le Mans-winnaars Andre Lotterer, Neel Jani en Nick Tandy stappen in een van die Porsches.

De virtuele 24 uur van Le Mans is een initiatief van ACO, het WEC en Motorsport Games. De race is op zaterdag 13 juni vanaf 15.00u NL-tijd volledig live te zien op Motorsport.tv.