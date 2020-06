Vijf conclusies na de virtuele 24 uur van Le Mans

1. Perfecte opwarmer voor het echte werk

De virtuele 24 uur van Le Mans, een coproductie van Le Mans-organisator ACO, het FIA WEC, Motorsport Games en racegame rFactor 2, bracht het simracen op verschillende vlakken naar een hoger niveau en was tegelijk ook een welkome bron van entertainment in deze coronatijden. Ook was het een opwarmer voor de herstart van het Europese autosportseizoen.

We hebben de voorbije maanden als autosportfans flink op onze honger gezeten en niet elk virtueel equivalent lag goed op de maag. De virtuele 24 uur van Le Mans was echter van een ander niveau. De ACO bespaarde kosten noch moeite om op de datum van de echte editie een esports-evenement neer te zetten dat zo dicht mogelijk bij de realiteit moest komen. In een studio te Parijs werd een grote productie neergezet met professionele omkadering en commentaar van onder meer veelvoudig winnaar Allan McNish. Talloze legendes, waaronder Jackie Stewart, Derek Bell en Roger Penske, werden tijdens de livestream ingebeld. Ook in de regie en wedstrijdleiding zat evenveel energie en professionalisme als tijdens de echte race.

2. Simracen kan wel serieus zijn

Die professionele benadering straalde ook af van het deelnemersveld. Maar liefst 200 rijders kwamen in 50 wagens in actie. Per auto mochten teams maximaal twee simracers en minimaal twee "echte" rijders inzetten. Die mix was ook terug te vinden in de deelnemerslijst. Vaste WEC-teams en -constructeurs als Toyota, Porsche, Corvette, Aston Martin en Ferrari werden aangevuld met professionele simteams als Team Redline, Veloce en Coanda. Ook de esportsteams van verschillende Formule 1-teams kwamen in actie. De algemene overwinning ging naar Williams Esports, dat de handen ineensloeg met enduranceteam Rebellion.

In tegenstelling tot enkele eerdere simraces zagen we geen gekke fratsen. De IndyCar Challenge op Indianapolis werd ontsierd door enkele dwaze acties van onder meer Simon Pagenaud en Santino Ferrucci. In de Formule E Race at Home Challenge zorgde Daniel Abt voor controverse door zich te laten vervangen door een simracer en ook in de Australische Supercars, een kampioenschap dat overigens uitstekend inhaakte op esports met een hoogwaardige productie, was het rijgedrag niet altijd even kosjer.

Autosportfans die simracen daardoor al hadden opgegeven, kregen in Le Mans het bewijs te zien dat het ook anders kan. Die mix van professionele merken en simracers zorgde voor een evenement dat door alle deelnemers bijzonder serieus werd opgevat. Alle teams hadden talloze uren geoefend om alles voor elkaar te krijgen en om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Die ernst kwam het spektakel ten goede en zorgde ervoor dat fans meer konden genieten van een zuivere vorm van autosport. Ook al was het 'maar' in digitaal. Pas als de deelnemers een evenement serieus nemen, kunnen de fans dat ook doen.

3. Ook in de virtuele wereld speelt techniek een belangrijke rol

Door de 24 uur van Le Mans zo waarheidsgetrouw mogelijk over te willen brengen naar het spel rFactor 2 legde de organisatie zich een bijzonder moeilijke taak op. Al met al verliep het evenement bewonderenswaardig vlot, ook al moest de race twee keer onderbroken worden met een rode vlag. Ook wat connectieproblemen betreft viel de 24-uursrace goed mee, al is het natuurlijk jammer dat een glitch uitgerekend smaakmakers als Max Verstappen en Lando Norris treft. De wagen van Fernando Alonso kreeg ook af te rekenen met pech, al was dat in zijn geval toe te schrijven aan een onvoorziene samenloop van omstandigheden.

De echte 24 uur van Le Mans ligt echter ook geregeld stil voor een safety car, dus er valt op zich wel iets voor te zeggen dat de twee onderbrekingen erbij horen. Het muzikale intermezzo rond middernacht, toen er net heel wat te beleven viel op het circuit, had voor ons dan weer niet gehoeven.

4. Simracen blijft een compleet andere wereld

In Le Mans zie je vaak dat amateurs door de race worden gesleurd door de professionele rijders in hun team. Dit keer was het andersom en waren de echte sterren de simracers die al jaar en dag op rFactor 2 en andere platformen het mooie weer maken, en waren de echte coureurs de gentlemen drivers, zoals Giedo van der Garde het stelde. Vooral Charles Leclerc ondervond dat rFactor 2 toch nog net wat realistischer en moeilijker is dan F1 2019, waarin hij eerder dit seizoen uitblonk.

Het verschil werd dus vooral gemaakt door de teams die echte coureurs in hun rangen hadden die ook veel ervaring hadden met een simstuurtje. Stoffel Vandoorne, de winnaar van de Formule E Race at Home Challenge, was pijlsnel in zijn Veloce LMP2. Team Redline was tot de fatale computerglitch de gedoodverfde favoriet omdat het naast de simveteranen Atze Kerkhof en Greger Huttu ook nog eens beroep kon doen op Verstappen en Norris, die ook in de virtuele wereld bizar snel zijn. Raffaele Marciello en Louis Deletraz waren de echte rijders die aan het langste eind trokken in LMP2. In GTE ging de winst naar ex-Le Mans-winnaar Nick Tandy, die ook veel ervaring heeft in esports en al succesvol was in de virtuele IMSA.

5. Simrace kan positieve impact hebben op echte Le Mans

De virtuele editie van Le Mans mag dan vooral een zoethoudertje zijn tot het echte werk weer begint, de simrace kan ook een positief effect hebben op de echte race. Le Mans is traditioneel een evenement waarin enduranceteams worden aangevuld door sterren uit andere kampioenschappen, zoals Formule 1 en IndyCar. Hun aanwezigheid geeft Le Mans pas echt het mondiale cachet waar de ACO prat op gaat.

Het is echter al enkele jaren minder gesteld met aanwezigheid van F1-sterren, mede door de overvolle kalenders en beperkingen vanuit de teams. Deze simrace was daarom een mooie kans om F1-sterren als Verstappen, Leclerc, Norris en Gasly te betrekken bij het evenement. Leclerc en Gasly gaven al meteen aan dat ze de smaak te pakken hebben en graag een keer in de echte 24 uur van Le Mans willen starten.

Daarnaast mag je ook de impact van sociale media niet onderschatten. In dit Twitch-tijdperk is het van goudwaarde dat populaire rijders als Norris en Leclerc via hun streams bijzonder veel nieuwe en jonge F1-fans kennis laten maken met Le Mans. Dat kan alleen maar een goede zaak zijn voor de toekomst van de enduranceracerij.

Het is afwachten of er ooit een tweede editie komt op hetzelfde niveau, gezien de tijd en energie die in deze Le Mans 24 Virtual is gestoken. Zonder uitzonderlijke omstandigheden, zoals deze pandemie, lijkt de kans klein dat rijders, teams en organisatoren dezelfde tijd kunnen investeren in een simrace.

Het evenement was echter wel een mijlpaal voor de sector, die een periode van explosieve groei in schoonheid afsloot. Dankzij de steeds evoluerende technologie is het eind echter nog lang niet in zicht. De virtuele 24 uur van Le Mans zou een nieuw tijdperk voor esports kunnen inluiden.