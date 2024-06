Wedstrijdleider 24 uur Nürburgring geeft uitleg over vroegtijdig einde

De uitslag van deze 52ste editie van de 24 uur van de Nürburgring staat nog op losse schroeven vanwege een beroep van BMW Rowe Racing. Dat team heeft protest aangetekend tegen het resultaat van deze race, aangezien deze eerder dan gepland is afgevlagd middels de finishvlag waar zij van mening waren dat dit middels de rode vlag had moeten gebeuren - wat hen de zege zou opleveren. De race werd flink ingekort door de mist, waardoor de daadwerkelijke racelengte slechts 7 uur en 22 minuten bedroeg.

Richting het einde van de race besloot de wedstrijdleiding om de teams weer de baan op te sturen voor vijf ronden achter de safety car. Deze ronden moesten bepalen of de race nog doorgang kon vinden of niet. Omdat de mist te hevig bleek te zijn, werd de race met nog 54 minuten op de klok afgevlagd. Het besluit van wedstrijdleider Walter Hornung heeft tot wat frustratie geleid bij de fans, waar er 240.000 van naar de Nordschleife waren getrokken om de actie in het echt mee te maken. Dat kwam met name doordat de mist juist leek weg te trekken op het moment van de aankondiging dat de race niet hervat zou worden.

In gesprek met Motorsport-Total.com, een Duitse zusterpublicatie van Motorsport.com, legt Hornung uit: "Het was oorspronkelijk onze intentie om de race te hervatten na de herstart. Voor de herstart had ik contact met een weerstation en zij vertelden me dat het tussen 14.00 uur en 14.15 uur beter zou worden." Wat ook een uitzondering was in deze situatie, was überhaupt de inzet van de safety car. Deze wordt normaliter niet gebruikt op de Nordschleife. De safety car kreeg daarom in deze situatie de naam 'leading car', al nam het dus wel de functie van de safety car aan volgens de circuitregels van de Duitse autosportbond. "We reden vijf ronden achter de leading car en gedurende die periode veranderde er niet veel aan het weer", vervolgt Hornung. "Wat het weerstation had voorspeld, kwam niet uit. Het was toen al 14.30 uur. Ons werd ook al een gat rond 8.00 uur beloofd en vervolgens om 12.00 uur, maar in geen van beide gevallen gebeurde dat. Daardoor nam mijn vertrouwen in het weerstation nog meer af."

Toen de mist eenmaal wegtrok, was het te laat om het evenement nog te hervatten. Wedstrijdleider Hornung ziet de ontwikkelingen van die race vooral filosofisch in. "Zoals altijd: het maakt niet uit hoe je het doet, je doet het toch fout. Als we ze nog zeven of acht races hadden laten racen, dan zou de mist waarschijnlijk blijven hangen. Dat deden we niet en dus klaarde het op."

Geen Code 60

Een andere suggestie die door velen werd aangedragen, was om in de gebieden met hevige mist een Code 60 te laten gelden zodat er in ieder geval nog geracet kon worden. Maar feedback uit 2021, toen hevige mist en regen ook al voor een flink ingekorte race zorgden, deden Hornung besluiten om dat niet te doen. "Destijds - voor de onderbreking - probeerden we exact dat", legt de wedstrijdleider uit. "Toen kwamen de coureurs naar me toe en klaagden ze dat de banden te koud werden en dat het niet werkte. Ze maakten het toen heel duidelijk dat ze dat niet wilden."

Het is nog de vraag of de #16 Scherer Sport PHX Audi de definitieve winnaar van de 24 uur van de Nürburgring wordt. Het team kwam als eerste over de streep, maar profiteerde van de pitstops van meerdere teams tijdens de ronden achter de leading car. De #98 Rowe maakte na drie ronden achter de safety car een pitstop, dus twee ronden voor het einde van de race. Zo was Rowe voorbereid op een eventuele herstart maar waren ze ook voorbereid op een eventueel vroegtijdig einde van de race middels de rode vlag. Probleem voor Rowe is dat de race niet is stopgezet door de rode vlag, maar door de finishvlag. Dat verschil heeft grote consequenties voor de einduitslag. Een eerste protest tegen de uitslag werd afgewezen door de stewards, maar het team gaf aan dat het de intentie had om in beroep te gaan tegen dat besluit.