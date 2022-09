Waarom DTM de raceafstand op Spa-Francorchamps gaat inkorten

Ieder raceweekend werkt de DTM zowel op zaterdag als zondag een race over 55 minuten en één ronde af, waarin de coureurs een verplichte pitstop voor een bandenwissel moeten maken. Uit een aangepast schema voor het raceweekend op Spa-Francorchamps, die aankomend weekeinde op het programma staat, blijkt echter dat de Duitse raceklasse van het gebruikelijke stramien afwijkt. De organisatoren van de ITR en AvD hebben besloten om de raceafstand op zowel zaterdag als zondag met vijf minuten in te korten tot 50 minuten en één ronde.

De reden voor het inkorten van beide races op Spa-Francorchamps is vrij eenvoudig, zo meldt onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com. Er zijn in de DTM-paddock namelijk twijfels of de bolides een race over de volledige afstand op het lange, snelle circuit in de Ardennen uit kunnen rijden met één tank brandstof. De DTM heeft een agressieve Balance of Performance die het mogelijk moeten maken dat de auto's op de limiet van hun kunnen bestuurd worden, maar dit heeft ook negatieve gevolgen voor het brandstofverbruik. Om er zeker van te zijn dat auto's niet in de laatste minuten van de race stilvallen omdat ze geen brandstof meer hebben, is besloten om beide races met vijf minuten in te korten.

Het is niet de eerste keer dat de DTM zich zorgen maakt of de volledige raceafstand afgewerkt kan worden met een tank brandstof. Tijdens de seizoensopener van 2021 op het eveneens razendsnelle Monza waren die twijfels er ook. Destijds bevond de klasse zich op nieuw terrein, want het was het eerste raceweekend onder de GT3-reglementen. Ook toen antwoordde DTM - met succes - door de raceafstand in te korten tot 50 minuten plus één ronde.