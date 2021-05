Timo Glock rijdt ook in 2021 in de DTM. Dat is positief nieuws voor de Duitse klasse, die aan het begin van het nieuwe GT3-tijdperk wel wat grote namen kan gebruiken. De voormalig Formule 1-coureur zal echter flink aan de bak moeten. De BMW-rijder heeft namelijk nauwelijks ervaring met GT3-materiaal. Zijn meters met een dergelijke machine zijn beperkt tot deelnames aan de 12 uur van Bathurst en de 24 uur van Spa-Francorchamps. In de hernieuwde DTM komt hij echter zeer ervaren GT3-mannen tegen.

Hans-Peter Naundorf, de teambaas van Glock, maakt zich dan ook geen illusies voor aanstaand seizoen: “Men mag niet verwachten dat hij iedereen het snot voor de ogen rijdt. Dat zou volkomen verkeerd zijn. Daarvoor is het prestatieniveau in deze GT3’s gewoon veel te hoog. Men moet respect hebben voor Timo, dat hij dit überhaupt aandurft. We moeten hem de tijd geven en proberen hem op het circuit bij zoveel mogelijk dingen te helpen.”

Naundorf doelt daarbij vooral op de bijzonderheden van een GT3: “Het ontbreekt hem gewoonweg aan ervaring in deze auto’s. Zaken als ABS en traction control spelen daarin ook zeker een rol. Ten eerste dat die überhaupt beschikbaar zijn en daarnaast dat hij moet leren hoe ze te gebruiken. Dat is al een behoorlijk ding. In de GT3 moet je gewoon kilometers maken. Het is niet zo simpel als het lijkt.”

Daarbovenop komen de onbekende Michelin-banden. Glock heeft op dit vlak geen nadeel aangezien de GT3’s normaliter op Pirelli-rubber rijden. Qua auto en systemen in de cockpit is het een ander verhaal. Volgens zijn teambaas is het een proces van de lange adem: “Timo is iemand die zich voortdurend wil verbeteren, die hard werkt. Anders was hij deze uitdaging ook niet aangegaan. Je kunt niet zeggen dat het op Monza onder de knie moet zijn, of op de Lausitzring. Het is een proces, een langdurig proces.”