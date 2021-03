Müller eindigde het DTM-seizoen vorig jaar op een tweede plek, achter Audi-stalgenoot René Rast. De kampioen keert dit jaar niet terug in de raceklasse, maar in tegenstelling tot de Duitser zal Müller een avontuur in de Formule E wel gaan combineren met een volledig DTM-seizoen. Daarvoor zal de Zwitser wel de overstap maken naar Team Rosberg, nadat hij de afgelopen vijf seizoenen de kleuren van Abt Sportsline verdedigde. Müller heeft al de nodige ervaring in de GT3’s, nadat hij vorig jaar met Audi onder andere nog deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring.

Teamgenoot van Müller wordt de 23-jarige Dev Gore, die daarmee zijn debuut maakt in de DTM. De coureur uit Oklahoma maakte al flink wat kilometers in de formulewagens, maar in 2019 reed hij namens Strakka Racing ook al drie races in de toenmalige Blancpain Endurance Cup. Daar maakte hij al kennis met een GT3-bolide van Mercedes. De Audi R8 is nieuw voor Gore, die de eerste Amerikaan in de DTM wordt sinds Joey Hand in 2014.

Rosberg blijft verbonden aan Audi

“Het waren een paar slopende weken en maanden waarin we ons team opnieuw vorm hebben gegeven, maar we kunnen nu eindelijk zeggen dat we het nieuwe seizoen starten in de best mogelijke omstandigheden,” aldus Team Rosberg-baas Kimmo Liimatainen. “Met de Audi R8 LMS GT3 beschikken we over een van de meest succesvolle auto’s in de GT3-categorie. Het is na geweldige successen in de afgelopen jaren niet meer dan logisch dat we verbonden blijven aan Audi Sport.”

“Het was een gelukzalig moment toen ik ons team de afgelopen dagen kon vertellen dat Nico terugkeert bij ons,” vervolgt Kimmo. “Dat geeft nogmaals aan dat we met een sterk team de ambitie hebben om te vechten voor de titel. Met Dev Gore krijgen we er een jonge, hongerige coureur bij die zijn klasse reeds heeft bewezen in de formulewagens, maar ook in de GT3-categorie.”

Müller en Gore zullen nog even moeten wachten op hun eerste race voor Team Rosberg. Het nieuwe DTM-seizoen gaat pas halverwege juni van start op het circuit van Monza.