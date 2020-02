Frijns weer bij Abt in ongewijzigde DTM line-up Audi

Bij Abt Sportsline rijdt Frijns komend seizoen weer aan de zijde van de Zwitser Nico Müller. Ook bij de andere teams blijven de fabrieksrijders zitten. Regerend kampioen René Rast rijdt dus voor Team Rosberg met Jamie Green als teamgenoot, en Loïc Duval en Mike Rockenfeller vormen opnieuw de line-up van Team Phoenix.

“Na een geweldig seizoen bestaat er geen twijfel over: ‘Never change a winning team’”, aldus Audi-voorman Dieter Gass. “Wat mij betreft hadden we vorig jaar de sterkste line-up in de DTM, daarom ben ik heel blij dat we ook dit jaar weer kunnen bouwen op dezelfde zes rijders.”

Frijns zelf heeft gelijk zijn doelen kenbaar gemaakt voor het eerstvolgende kampioenschap, dat begint met de races op het Belgische Circuit Zolder op 25 en 26 april. “Ik ben blij dat ik ook dit jaar weer in de DTM rijd. Het is gewoon een van de mooiste series om in te racen, zeker sinds de komst van de turbomotoren, die nog meer vermogen hebben!” Frijns combineert het DTM-programma wederom met een seizoen in de Formule E, waarin hij inmiddels al meerdere races heeft gewonnen. “Nu is ook mijn eerste overwinning in de DTM het doel. Vorig jaar zat ik er al een paar keer dichtbij, hopelijk lukt het dit seizoen.”

Alleen bij klantenteam WRT Audi zijn twee nieuwe coureurs aangetrokken. Eerder werd al bekend dat voormalig IndyCar-coureur Ed Jones is aangetrokken. Hij wordt teamgenoot van Fabio Scherer. Zij vervangen Pietro Fittipaldi en Jonathan Aberdein. Die laatste is in verband gebracht met een zitje bij de DTM-formatie van BMW.