Dit weekend vindt de voorlaatste ronde plaats van het DTM-seizoen 2022. Sheldon van der Linde leidt het kampioenschap ruim. Lucas Auer en René Rast staan tweede en derde in de tussenstand.

In de kwalificatie voor de eerste race op de Red Bull Ring in Spielberg ging het niet zoals gewenst voor de kampioenschapsleider. Hij pakte slechts de zeventiende plek en moet zich dus naar voren gaan vechten. De snelste tijd werd gezet door René Rast. De Audi-coureur, die vanaf volgend jaar fabriekscoureur van BMW is, was met een 1.27.698 iets meer dan een tiende sneller dan Nick Cassidy. Rast moet echter drie plekken terug op de startgrid na een aanvaring met Cassidy op Spa-Francorchamps. Daardoor mag de Kiwi in de Ferrari van pole-position vertrekken. Naast hem start Nico Müller, die na dit seizoen net als Rast de stap van Audi naar BMW zal maken. Op de derde plek staat er dankzij Ricardo Feller nog een Audi.

Rast start dus op de vierde plek. Achter hem staan Ferrari-coureur Felipe Fraga en Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti op de derde startrij. Arjun Maini, Lucas Auer, Maximilian Götz en Maro Engel maken, alle vier met een Mercedes, de top-tien compleet maken.

De eerste DTM-race op de Red Bull Ring start om 13.30 uur.

Uitslag: Kwalificatie DTM Red Bull Ring