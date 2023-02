Leegloop bij Audi duurt voort: Ook Van der Linde vertrekt

Het is nog niet duidelijk wat de 26-jarige coureur dit jaar gaat doen. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op zijn vertrek bij het merk uit Ingolstadt, maar Audi’s directeur voor de klantenracerij Chris Reinke heeft de exit van Van der Linde bevestigd. “Kelvin van der linde heeft kampioenschappen en 24 uursraces gewonnen, maar ook vele andere successen met ons geboekt”, zegt Reinske. “Hoewel hij zijn carrière een nieuwe impuls geeft, zouden wij hem in de toekomst graag nog eens in de cockpit van een Audi R8 LMS zien als het zo uitkomt.”

Van der Linde won als fabrieksrijder voor Audi races in de DTM en werd twee keer kampioen in de ADACT GT Masters. Van der Linde is al de vijfde prominente rijder die in een tijdsbestek van een paar maanden vertrokken is bij Audi. Nico Müller, René Rast, Dries Vanthoor en Charles Weerts gingen hem voor. Het vertrek van de toprijders uit de Audi-gelederen heeft alles te maken met het besluit om het LMDh-programma te staken. In plaats daarvan heeft Audi gekozen om haar pijlen te richten op de Formule 1. Het heeft zich inmiddels ingekocht bij Sauber en verschijnt in 2026 met een eigen fabrieksteam op de grid.

Er was al langer onduidelijkheid over de toekomst van Van der Linde, wiens jongere broer Sheldon vorig jaar DTM-kampioen werd met BMW Schubert Motorsport. Hij erkende eerder in gesprek met Motorsport.com dat hij zijn “horizon wilde verbreden” en niet langer uitsluitend als GT3-specialist te boek wilde staan. Van der Linde maakte bijna tien jaar deel uit van de Audi-renstal, naast zijn successen in de GT Masters en DTM won hij maar liefst tweemaal de 24 uur van de Nürburgring.

Met het vertrek van Van der Linde heeft het team nog veertien rijders op de loonlijst waarvan Christopher Haase, Ricardo Feller en Christopher Mies de belangrijkste namen zijn. Het team heeft Max Hofer en Simon Gachet voor dit seizoen toegevoegd aan de line-up.

Van der Linde blijft wel betrokken bij Abt, het team dat lange tijd nauw verbonden was met Audi. Dit weekend komt hij in de E-Prix van Kaapstad voor de derde keer als vervanger van Robin Frijns in actie.