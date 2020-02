BMW trekt Audi-coureur Aberdein aan voor fabrieksteam

Aberdein heeft Audi vaarwel gezegd nadat hij afgelopen jaar tiende werd in het WRT-kampioenschap. Motorsport.com heeft vernomen dat hij in eerste instantie overeenstemming had bereikt met Audi om reservecoureur te worden in de Formule E en DTM, maar die optie is van tafel gegaan toen hij een stoel aangeboden kreeg van het BMW fabrieksteam. Het Audi-contract gaf hem enkel de kans mee te doen aan de DTM-race op de Norisring in plaats van Robin Frijns, die dat weekend in New York is voor de Formule E.

"BMW heeft me de ongelooflijke kans gegeven om in het fabrieksteam te rijden in 2020. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ik kan niet wachten om aan een nieuw seizoen in de DTM deel te nemen en kijk ernaar uit om voort te bouwen op mijn sterk rookiejaar in 2019. Deze uitdaging ga ik graag aan met BMW", liet Aberdein in een reactie weten. BMW Group Motorsport-directeur Jens Marquardt voegde eraan toe: “Ik ben verheugd om te melden dat we onze laatste stoel in het DTM-fabrieksteam aan een veelbelovende en extreem getalenteerde jonge coureur als Jonathan Aberdein kunnen geven. Hij heeft zijn potentie gedemonstreerd in het afgelopen seizoen, toen hij meermaals zijn collega's uitdaagde en versloeg. Ik heb er vertrouwen in dat hij een geweldige toevoeging aan onze line-up zal zijn. Met hem en Lucas Auer als nieuwkomer bij de vier gevestigde coureurs hebben we een uitstekend team verzameld."

BMW heeft naast Aberdein ook voormalig Mercedes-coureur Lucas Auer in de arm genomen als vervanger van Joel Eriksson. Timo Glock, Philipp Eng, Sheldon van der Linde en tweevoudig kampioen Marco Wittmann - waarmee Aberdein een team vormt bij Team RMG - hebben hun plekken behouden. BMW ging met de aankondiging van donderdag niet in op de vraag of BMW de M4 DTM's ook aan klantenteams zal leveren zoals Audi dat met WRT doet.

Voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica is naar verluidt bezig met een eigen klantenteam van BMW dat gefinancierd zou kunnen worden door zijn sponsor PKN Orlen. Hij zou met dat team de plek kunnen invullen die Aston Martin heeft achtergelaten. Dat R-Motorsport Aston Martin de DTM heeft verlaten na een enkel seizoen heeft een grote impact gemaakt op de grid. Slechts veertien wagens zijn op dit moment bevestigd voor de seizoensopener in Zolder, verdeeld over zes fabriekswagens van Audi en van BMW en de twee RS5's van WRT.