HTP zet Auer en Ellis in Mercedessen voor DTM-debuut in 2021

Tot dusver hadden twee teams al bevestigd dat zij in 2021 met Mercedes-bolides aan de start staan van het vernieuwde DTM-kampioenschap, dat voor het eerst onder GT3-reglementen opereert. GruppeM was het eerste team dat zich aan de klasse verbond en deed dat met één Mercedes-AMG GT3, terwijl Haupt Racing Team later bevestigde dat het twee auto’s van het in Stuttgart gevestigde merk inzet. Mercedes gaf zelf recent al toe dat ook HTP Winward in beeld was om de DTM te betreden in 2021 en dat team voegt nu de daad bij het woord.

Het eerste zitje bij HTP wordt gevuld met een bekende naam uit de DTM, namelijk Lucas Auer. De Oostenrijker, het neefje van DTM-baas Gerhard Berger, reed afgelopen jaar nog met een BMW van Team RMR in het kampioenschap, waarin hij op de twaalfde positie eindigde. Dit jaar keert hij terug op het oude nest, want tussen 2015 en 2018 reed hij al namens Mercedes in de DTM. Met drie overwinningen en een zesde plaats in de titelstrijd kende Auer in 2017 zijn beste seizoen. In 2021 krijgt hij bij HTP Winward gezelschap van Philip Ellis.

De 28-jarige Ellis debuteert in 2021 in de DTM, maar hij teert daarbij wel op een bak ervaring in GT3-bolides. In januari won de Brit met Duitse roots, samen met onder andere Indy Dontje, namens HTP Winward nog de GTD-klasse van de 24 uur van Daytona, terwijl hij afgelopen jaar zesde werd in de ADAC GT Masters. “Hoewel we veel ervaring hebben met GT3-auto’s, is de DTM nieuw terrein en een enorme uitdaging voor ons”, zei HTP Winward-teambaas Christian Hohenadel. “We zullen al onze energie en expertise mee moeten nemen om succesvol te zijn in deze raceklasse vol traditie.”

De stap naar de DTM betekent niet dat HTP Winward andere raceklasses helemaal links laat liggen in 2021. In de ADAC GT Masters wordt de inbreng wel teruggebracht tot slechts één auto, terwijl er ook een programma met één wagen wordt voorbereid voor zowel de GT World Challenge Europe als de GT Open.