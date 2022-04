Hoe George Russell bijna in de DTM belandde

Dit weekend gaat in de Portugese Algarve het nieuwe DTM-seizoen van start. Het belooft een waar spektakel te worden, met een veld van dertig auto’s en zes merken. Heel wat grote namen verschijnen aan de start. Wat te denken van veelvoudig rallykampioen Sebastien Loeb, regerend DTM-kampioen Maximilian Götz, voormalig kampioen René Rast en GT-sterren als Laurens Vanthoor en Mirko Bortolotti.

Op de deelnemerslijst had ook zomaar de naam van George Russell kunnen staan. De Brit was een aantal jaar geleden dicht bij een deal voor het Duitse kampioenschap. Niet met zijn huidige werkgever Mercedes, maar uitgerekend met rivaal BMW.

In december 2015 werd de toen 17-jarige Russell door BMW uitgenodigd voor de Young Driver Test in Jerez. De jonge Brit kwam in zijn eerste jaar in de Formule 3 EuroSeries niet verder dan de zesde stek. Met weinig financiële middelen en geen steun van een F1-team moest hij de opties voor het volgende seizoen afwegen. Een aanbod om met een DTM-wagen te testen kwam dan ook als geroepen.

De jongeling maakte direct indruk. Zelfs vaste rijder Tom Blomqvist, die voor de jonge honden als referentiekader diende, keek zijn ogen uit. “Bij die test met de DTM-auto was hij supersnel”, herinnert Blomqvist zich in gesprek met Motorsport.com. “Ik moest tijdens de lunch wat rondjes rijden, maar hij verbeterde mijn tijd! Dat lag natuurlijk ook aan de omstandigheden, maar hij was echt goed.”

Met afstand de snelste

Tijdens de driedaagse test kwamen ook de huidige BMW-fabrieksrijders Jesse Krohn en Alex Sims in actie, evenals de Zwitser Louis Deletraz. Russell reed de eerste anderhalve dag en was de snelste man op de baan. “Hij was veel sneller dan de andere jongens”, bevestigt Blomqvist. “Ik weet het niet meer precies, maar het verschil was meer dan een halve seconde. En hij was ook sneller dan mijn tijden, al valt daar niet veel uit af te lezen omdat hij in de ochtend reed en ik in de hitte in de middag.”

De taak van Blomqvist, die in 2015 in Oschersleben zijn enige DTM-overwinning scoorde, was destijds om een referentie te zetten voor de talenten. Veel rijtijd kreeg hij niet, de test was immers niet voor hem bedoeld. “Ook wanneer er vragen waren, was ik er voor hen. Het is altijd goed om met een ervaren rijder te praten als je voor het eerst in een DTM-auto rijdt.”

Wat hij zich vooral nog herinnert van Russell? “Je kon al gauw merken dat hij veel zelfvertrouwen had”, aldus de zoon van rallylegende Stig. “Hij was zeer gefocust, ook al was hij nog ongelofelijk jong. Hij stelde veel vragen, was ontzettend geïnteresseerd in de details.” Bovendien had de huidige Mercedes F1-coureur in die tijd nog geen rijbewijs. “Ik moest hem van het vliegveld halen. Hij was nog te jong en mocht nog niet rijden”, grinnikt Blomqvist. Zelfs nu nog kan de Brit nauwelijks geloven hoe snel Russell de wagen onder de knie kreeg, ook al had hij nooit eerder in een auto met een dakje gereden. “Het meest indrukwekkende was echt zijn snelheid, met name in kwalificatiemodus met verse banden. De manier waarop hij de auto bestuurde, hij had het ontzettend snel door. Ik weet niet of hij zijn rijstijl goed aangepast had aan de DTM-auto, maar hij stelde zich er razendsnel op in.”

Waarom het toch niet zo ver kwam

Na de test verloor Blomqvist Russell uit het oog, ook al was de huidige Formule 1-coureur naar eigen zeggen in 2016 de ‘officieuze reservecoureur’ voor BMW in de DTM. Bovendien stond hij in 2017 op het punt om een contract als fabrieksrijder te tekenen. “Het salaris was enorm, en DTM is waarschijnlijk ‘the next best thing’ na Formule 1. Ik was vastbesloten om dat contract met BMW te gaan tekenen”, blikte Russell twee jaar geleden in de podcast Beyond the Grid terug.

Die handtekening kwam er echter nooit. Russell kreeg namelijk een telefoontje van de Fransman Gwen Lagrue, die net was aangesteld als voorman van het ontwikkelingsprogramma van Mercedes. De eerste rijder die hij vast wilde leggen, was Russell. De deal kwam snel tot stand, waarna het supertalent de titels in de GP3 en GP2 veroverde.

De rest is geschiedenis.