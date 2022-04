Rallylegende Loeb maakt DTM-debuut voor Red Bull in Portugal

Geruchten over een eventueel debuut van Sebastian Loeb in de DTM hingen al een paar dagen in de lucht. Onlangs voerde het team van AF Corse een privétest uit op Spa-Francorchamps en daar was Loeb bij aanwezig om de Ferrari 488 aan de tand te voelen. Inmiddels is bevestigd dat de rallylegende zijn intrede gaat doen in de Duitse toerwagenklasse. Het Portugese circuit van Portimão is het decor van zijn debuut. De Fransman neemt plaats naast Felipe Fraga en vervangt Nick Cassidy. De coureur uit Nieuw-Zeeland heeft dat weekend andere raceverplichtingen en kan zodoende niet aanwezig zijn.

Loeb kan niet wachten op zijn debuut: "Ik heb het mijn hele loopbaan al leuk gevonden om te switchen tussen verschillende disciplines. De DTM is een bekend kampioenschap en uiteraard grijp ik deze kans met beide handen aan. Het is een compleet andere manier van rijden, dit wordt een uitdaging", zegt de Fransman, die weet dat er een sterk deelnemersveld is. "Ik neem het op tegen specialisten. Het is al eventjes geleden dat ik voor het laatst aan een GT3-race deelnam. Ik heb dus als doel om snel mijn ritme te vinden. Ik hoop dat ik met mijn ervaring het team van goede feedback kan voorzien wat betreft de afstelling. Het gaat een uitdaging worden, maar deze auto's zijn leuk om te besturen. Ik kijk er enorm naar uit".

DTM-baas Gerhard Berger vindt de komst van Loeb een goede zaak. De Oostenrijker ziet de komst van de oud-rallyrijder nu al als een hoogtepunt voor de seizoensopener en stelt dat de fans iets hebben om naar uit te kijken. "Zijn prestaties spreken voor zich. Desondanks krijgt zelfs Loeb het lastig gezien het sterke veld. Als vervanger mag hij punten scoren. Dus ik verwacht dat een kampioen als hij zeer gemotiveerd naar de baan reist."