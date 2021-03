Haupt Racing bevestigt DTM-deelname met Mercedes

Haupt Racing is een relatieve nieuwkomer in de GT3-racerij. De renstal werd vorig jaar pas opgericht door Hubert Haupt, die zelf in 1991 en 1992 met Audi deelnam aan de DTM, om vervolgens in 2001 met een Opel opnieuw te racen in de Duitse toerwagenklasse. Nadat het vorig jaar in de NLS al overwinningen wist te scoren op de Nordschleife en begin dit jaar nog op het podium eindigde in de 24 uur van Dubai, begint Haupt Racing dit jaar aan een nieuw avontuur in de DTM. Het team gaat met twee Mercedessen deelnemen aan het kampioenschap, dat dit jaar de overstap maakt naar GT3-bolides. De line-up maakt het team pas later bekend, al heeft Motorsport.com vernomen dat Maximilian Götz de voornaamste kandidaat is voor een van de twee stoeltjes.

Logische stap

“Ik kijk echt uit naar de DTM,” vertelt Haupt. “Deze klasse ligt dicht bij mijn persoonlijke loopbaan als coureur en nu dus ook als teameigenaar. We zijn halverwege 2020 pas begonnen met het team, maar hebben als Mercedes-AMG Performance Team al een aantal grote successen behaald in de GT3. Een DTM-avontuur is dan ook een logische volgende stap voor ons.”

“We weten dat het een enorme uitdaging gaat worden, maar dat is nu precies waar we van houden. We hebben allemaal een passie voor de autosport en gaan deze uitdaging met een professionele aanpak aan.”

Fabriekssteun

Mercedes maakte eerder al bekend dat het een aantal DTM-teams dit jaar van fabriekssteun gaat voorzien, waarmee het in feite terugkeert in de DTM. Naast Haupt heeft vooralsnog alleen GruppeM bekendgemaakt dat het dit jaar met Mercedes gaat deelnemen aan de Duitse raceklasse. Naast Mercedes zullen ook auto’s van Audi, BMW, Ferrari en McLaren hun opwachting maken in de vernieuwde DTM.