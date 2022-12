Gerhard Berger trekt stekker uit bedrijf achter DTM-kampioenschap

Berger bevestigde het nieuws woensdagmiddag in een statement en erkent dat er nog gesproken wordt met de Duitse organisatie ADAC omtrent een eventuele overname van de DTM. “De gesprekken met de ADAC zijn constructief, maar er is nog geen beslissing. Wij hebben echter vanuit onze onderneming een verantwoordelijkheid en moeten nu duidelijkheid scheppen. We hebben besloten dat ITR niet langer de DTM zal promoten in 2023. Met de huidige omstandigheden en de verschillende uitdagingen in acht genomen, is het economische risico simpelweg te groot. Dat spijt mij persoonlijk enorm, het hele team heeft keihard gewerkt aan het succes van de DTM. Maar ook zonder ITR is er een toekomst voor de DTM, bij ADAC. Daarom voeren wij nog steeds gesprekken met de ADAC.”

Motorsport.com heeft vernomen dat DTM-baas Berger het hele jaar gezocht heeft naar een investeerder om de toekomst van het kampioenschap veilig te stellen. Er waren partijen geïnteresseerd, maar die partijen zijn al verbonden aan het organiseren van een elektrisch kampioenschap. Een dergelijk platform kan de DTM op dit moment niet bieden. Achter de schermen werkt ITR met partners Schaeffler en Mahle aan het DTM Electric-kampioenschap, maar het prototype maakt pas in 2023 zijn eerste meters en de eerste race vindt op zijn vroegst in 2024 plaats. Bovendien zijn veel bedrijven op dit moment terughoudend met investeringen vanwege de onzekere economische situatie en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is het DTM Electric-kampioenschap een dure grap. De ontwikkeling van het prototype kost alleen al 15 miljoen euro.

Waarom Berger geen andere optie ziet dan het afstoten van DTM

Berger staat sinds 2017 aan het hoofd van het kampioenschap, maar de DTM heeft sinds de overname eigenlijk nooit in rustig vaarwater gezeten. Mercedes vertrok uit de klasse, aan het eind van 2020 werd het ClassOne-reglement helemaal geschrapt toen Audi en BMW er uitstapten. Het leidde tot de overstap naar een GT3-reglement. In plaats van twee merken, deden er ineens zes merken met in totaal dertig wagens mee.

Na het vertrek van Audi en BMW lieten ze enkele miljoenen achter voor het behoud van het kampioenschap, maar door de coronacrisis bleef er bitter weinig van die reserves over. Er werd namelijk voor lege tribunes geracet, naast sponsoring de belangrijkste inkomstenbron voor de DTM. Berger droeg na het vertrek van Audi en BMW het financiële risico voor het kampioenschap in zijn eentje. Hij had kunnen wachten op investeerders in 2023 om door te gaan met de DTM Electric Series, maar het risico is simpelweg te groot. Het is namelijk niet duidelijk of de kosten van het aankomende seizoen volledig gedekt kunnen worden met de reguliere inkomsten.

Gaat het DTM-kampioenschap in 2023 door?

Wat betekent dit voor de toekomst van het kampioenschap dat sinds 1984 heeft bestaan? Ondanks de overweldigende interesse van teams om in 2023 deel te nemen, is het nog niet duidelijk of het kampioenschap ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Dat zal grotendeels afhangen van de onderhandelingen die lopen tussen Berger en de ADAC, waar de marketingrechten van de DTM het onderwerp van gesprek zijn. Die gesprekken zijn al een paar maanden gaande.

De ADAC, dat met de GT Masters zelf ook een dergelijk kampioenschap heeft, is geïnteresseerd in de overname van de rechten, heeft de structuur ervoor en de financiële mogelijkheden om beide kampioenschappen in de toekomst te organiseren. Het is begrijpelijk dat de marketingstructuur van de DTM (de zeventien personeelsleden van de ITR) niet direct meegenomen worden in de onderhandelingen, de ADAC heeft immers haar eigen staf. Het is niet uitgesloten dat de ITR-mensen alsnog ingehuurd worden als de onderhandelingen succesvol afgerond worden.