Zowel de DTM als de ADAC GT Masters moeten hun kalender voor 2023 nog officieel bekendmaken. Volgens Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com, zijn de twee kampioenschappen al enkele weken aan het onderhandelen over een samenwerking. Het is een samenwerking die twee jaar geleden totaal ondenkbaar leek, toen Gerhard Berger [baas van de ITR, organisatie achter de DTM] en ADAC Sport-president Hermann Tomczyk het met elkaar aan de stok kregen toen de DTM overstapte van het oude Class 1-reglement naar de GT3-wagens.

De verhouding is inmiddels verbeterd. Berger heeft Tomczyk en zijn opvolger Gerd Esner in juli ontmoet op de Norisring. Het feit dat Tomczyk’s zoon Martin nu ook een hoge positie binnen de ITR heeft, maakte het allemaal ook wat makkelijker. De DTM was oorspronkelijk van plan om zijn kalender voor 2023 te presenteren op de Red Bull Ring in september, maar de aankondiging werd uitgesteld na de kettingreactie die ontstond toen de Formule 1 bekendmaakte de Grand Prix van België vier weken naar voren te halen ten opzichte van de normale plek op de kalender.

De DTM en de GT Masters hebben in 2016 en 2017 samen evenementen georganiseerd op de Lausitzring. Het is dus al eens eerder voorgekomen dat de kampioenschappen samenwerkten. Geen enkel circuit weet echter iets van een eventuele combinatie, omdat de ITR en de ADAC verschillende data hebben geboekt voor hun kampioenschappen. Er komen vele uitdagingen kijken bij het organiseren van een weekend met zowel de DTM als de GT Masters. Zo hebben beide series verschillende partners en anders supportklassen. Daarnaast zal er niet overal genoeg ruimte zijn voor alle teams in de pitstraat.

Neemt de ADAC de DTM over?

In de afgelopen weken gingen er continu geruchten rond dat de ADAC de DTM over zou gaan nemen. Het lijkt een niet zo plausibel scenario, aangezien de GT Masters en de DTM concurrerende kampioenschappen zijn die uit dezelfde vijver van GT3-wagens vissen. Toch hebben beide series met verschillende problemen te maken en kan een overname voordelen bieden voor beide partijen. Vanaf het moment dat de DTM voor de GT3-reglementen koos in 2021, heeft de ADAC het lastig met een teruglopend aantal deelnemers. De DTM maakte dit jaar een recordaantal auto’s mee. Die trend lijkt zich volgend jaar voort te zetten. Eind 2020 trokken Audi en BMW zich terug uit de ITR en staat Berger alleen aan het roer van de organisatie. Hoewel hij geroemd wordt voor zijn rol in de wederopstanding van de DTM, draagt hij nu in zijn eentje het financiële risico van het kampioenschap. Naar het schijnt, kreeg Berger vijf miljoen euro van de merken na het eindigen van het Class 1-reglement in 2020. De coronacrisis heeft echter negatieve impact gehad op de financiën.

Het businessmodel van de DTM is voornamelijk gebaseerd op kaartverkoop, iets wat bijna niet meer mogelijk was tijdens de pandemie. Daardoor lijkt het erop alsof het geld van de fabrikanten gebruikt is om de gaten aan te vullen. Hoewel Berger meerdere malen heeft ontkend de DTM te willen verkopen, kan het niet uitgesloten worden dat het op de agenda staat in de gesprekken met de ADAC. In tegenstelling tot de ITR, hoeft de ADAC geen winst te maken met de motorsportactiviteiten. Dat het DTM-kampioenschap onder leiding valt van de grootste autobond van Duitsland, zou daarom een logische stap zijn. met de overname zou de ADAC een mooie piramide kunnen creëren in het Duitse sportscar-racen, met de DTM als topklasse voor professionele coureurs, de GT Masters als talentenfabriek en de GT4 Germany als instapklasse.

De ITR heeft bekendgemaakt dat er gesprekken zijn met de ADAC, maar ging niet in over een eventuele overname. “We zijn momenteel in gesprek over volgend jaar”, stond in een statement. “We kunnen bevestigen dat we praten met de ADAC en mogelijke samenwerkingen aan het bekijken zijn, in het bijzonder ter voordeel van de deelnemende teams en partners.” Het moet gezegd worden dat circuits en fabrikanten niet veel tijd hebben voordat ze hun koers voor 2023 moeten bepalen. Het feit dat er nog niets aangekondigd is, kan grote problemen veroorzaken. En het kan niet uitgesloten worden dat de gesprekken nergens op uitlopen en alles hetzelfde blijft.