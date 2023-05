Perera pakt pole voor DTM-ouverture, Vermeulen op P14

Oschersleben is voor het eerst sinds 2015 weer gastheer voor de DTM en mag gelijk de ouverture van het seizoen 2023 huisvesten. De eerste kwalificatie in de nieuwe jaargang was direct bijzonder spannend, met minder dan acht tienden van een seconde verschil tussen de nummers 1 en 24.

Franck Perera bleek de snelste in het competitieve veld. De Fransman, met zijn 39 jaar de oudste coureur op de grid, ging met nog ruim twee minuten op de klok naar een 1.21.370 en die tijd werd nadien niet meer overtroffen. Daarmee veroverde Perera zijn eerste DTM-pole, in wat pas zijn tweede weekend in het Duits toerwagenkampioenschap is. Debutant Jack Aitken pakte de tweede startplek. De enkelvoudig Formule 1-coureur kwam met zijn Ferrari 0,018 seconde tekort op de Lamborghini-polesitter.

Mirko Bortolotti (Lamborghini) completeerde op 0,056 seconde van Perera de top-drie, debutant Mick Wishofer zorgde er met een 1.21.485 voor dat er drie Lamborghini’s in de top-vier stonden. Ricardo Feller (Audi) kwalificeerde zich als vijfde, voor Thomas Preining (Porsche). Beide coureurs reden exact dezelfde tijd, maar Feller deed dit eerder dan Preining en start daarom als vijfde. Tim Heinemann (Porsche), René Rast (BMW), Laurin Heinrich (Porsche) en Kelvin van der Linde (Audi) voltooiden de top-tien.

Titelverdediger Sheldon van der Linde kwam niet verder dan een teleurstellende negentiende tijd, terwijl Mercedes ook een matige sessie had: David Schumacher was op P16 de beste coureur van het merk met de ster. Daarmee stonden zij achter debutant Thierry Vermeulen. De 20-jarige Nederlander, die met de steun van Verstappen.com Racing een door Emil Frey Racing gerunde Ferrari 296 bestuurt, klokte de veertiende tijd met een 1.21.755. Daarmee was hij 0,385 seconde langzamer dan polesitter Perera.

De eerste DTM-race op Oschersleben begint zaterdag om 13.30 uur.

