Acht uit acht: Fraga op pole voor DTM-race op Norisring

Felipe Fraga was in de kwalificatie de snelste in zijn groep met een tijd van 48.717. Daarmee was hij een fractie sneller dan Mirko Bortolotti, die met een 48.785 de rapste was in de andere groep. Derhalve pakte Red Bull Ferrari-coureur Fraga zijn eerste pole-position ooit in de DTM.

Marco Wittmann eindigde op 0,174 seconde van Fraga als tweede in de groep en mag derhalve als derde plaatsnemen op de grid, normaal gesproken naast Ayhancan Güven. De Turkse debutant was in de Bortolotti-groep goed voor de tweede tijd, op 0,178 seconde van Bortolotti, en had dus als vierde mogen starten. Güven wordt op de startgrid echter teruggezet naar P7, als straf voor zijn contact met Lucas Auer in de eerste race op zaterdag.

Thomas Preining, de winnaar van de eerste race op de Norisring, schuift derhalve op naar de vierde positie op de grid. Maximilian Götz en René Rast delen de derde startrij, klassementsleider Sheldon van der Linde vertrekt als negende.

De tweede race van het DTM-weekend op de Norisring begint zondag om 13.30 uur.