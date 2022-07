Porsche scoort een-tweetje in chaotische DTM-race op Norisring

Thomas Preining ving de wedstrijd als tweede aan maar wist zich uit de chaos te houden en won de race met iets meer dan 3,5 seconden voorsprong. SSR Performance-coureur Dennis Olsen bracht zijn Porsche naar de tweede positie, door een fout van Rene Rast in de voorlaatste ronde. Drievoudig DTM-kampioen Rast reed kortstondig aan de leiding, maar kwam uiteindelijk als derde aan de meet. Laurens Vanthoor, Philipp Eng en titelverdediger Maximilian Gotz completeerden de top-zes.

Polesitter Kelvin van der Linde behield in zijn Audi kort na de start de leiding, terwijl Preining een poging waagde maar te ver naar buiten schoot. Een snel startende Arjun Miani probeerde in zijn Mercedes die tactiek te volgen, maar werd door Grasser Lamborghini-coureur Franck Perera in de rondte geduwd. Dit zorgde voor een kettingreactie waarbij diverse wagens uitvielen, waaronder Nico Muller en Marco Wittmann.

De race werd in ronde zeven weer in gang geschoten en meteen ging Preining voorbij aan Van der Linde. Hij behield de leiding tot Alessio Deledda in de veertiende ronde Esteban Muth van achteren ramde in de eerste bocht, waarna de BMW in de rondte ging. Preining dook een rondje eerder dan Van der Linde en Rast naar binnen. De Zuid-Afrikaan moest echter langer worden vastgehouden door Vanthoor die ook naar binnen kwam. Rast profiteerde. De voormalig DTM-kampioen werd eerder losgelaten en pakte zelfs Preining voor de leiding. Rast leidde het veld tot aan de herstart in rondje twintig, maar Preining wist er kort na de herstart meteen voorbij te gaan.

De wedstrijd werd kort daarna opnieuw onderbroken omdat de Mercedes van Maro Engel de muur inschoot na een touché met Mirko Bortolotti. De Lamborghini-coureur was druk bezig zich te herstellen van zijn straf die hij opliep na de kwalificatie door zich niet te laten wegen. Preining mocht in ronde 29 het veld weer in gang schieten. Olsen en Rast kwamen met elkaar in aanraking, maar de Porsche-rijder behield de tweede positie. Achteraan was het opnieuw chaos. Debutant Ayhancan Guven raakte Lucas Auer in de derde bocht, terwijl Bortolotti Van der Linde een bocht later tegen Ricardo Feller aandrukte. De Italiaan en de Zuid-Afrikaan vielen allebei met schade uit.

Preining wist opnieuw de leiding te behouden toen in rondje 34 de race voor de vijfde keer werd hervat. Rast ging Olsen voorbij, terwijl Vanthoor opschoof naar de derde plek en Olsen terugviel naar P4. Olsen knokte zich terug langs de beide heren en behield de tweede positie tot aan de finish. Preining reed uiteindelijk onbedreigd naar de finish.

Uitslag DTM Norisring - Race 1

