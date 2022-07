DTM verlengt pitgebouw Norisring om pitstopchaos te voorkomen

Het tweede raceweekend van de DTM werd dit jaar afgewerkt op de Lausitzring, maar echt soepel liep het allemaal niet in de pits. De plekken waar de coureurs hun pitstops af moesten werken, waren te klein en dat zorgde weer voor enkele gevaarlijke situaties. Voor de races op de Norisring van aankomend weekend werd gevreesd voor een herhaling van zetten, omdat het korte Duitse stratencircuit een zeer smalle pits en een klein pitgebouw heeft.

DTM-organisator ITR heeft voorafgaand aan het raceweekend in Neurenberg echter ingegrepen door het pitgebouw flink aan te passen ten opzichte van voorgaande jaren. Toen was het tijdelijke gebouw slechts 120 meter lang, voor dit jaar heeft die een lengte van 170 meter. Daartoe is ook besloten als reactie op het grotere startveld van de DTM in 2022. Vorig jaar stonden er op de Norisring nog 20 auto's aan het vertrek, dit jaar maken - ondanks de afwezigheid van T3 Lamborghini - 27 bolides hun opwachting tijdens het raceweekend. Het pitgebouw is overigens niet alleen in lengte gegroeid, maar heeft ten opzichte van eerdere jaren ook een extra verdieping gekregen. Daarmee is extra ruimte vrijgekomen voor de catering van de teams en de VIP Power Lounge, met onder andere een terras en directe toegang tot de podiumceremonie.

Het grotere startveld van de DTM heeft de klasse er ook toe gedwongen om het kwalificatieformat eenmalig aan te passen op de Norisring. Doordat het circuit maar 2,3 kilometer lang is, leek het vrijwel onvermijdelijk dat coureurs elkaar zouden hinderen tijdens een snelle ronde. Daarom is besloten om de kwalificatie op te delen in twee groepen, die op basis van de stand in het kampioenschap worden samengesteld.