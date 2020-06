DTM weer in actie: Habsburg snel in testweek, Frijns productief

Het DTM-seizoen had net als zo vele kampioenschappen al lang en breed aan de gang moeten zijn, maar de mondiale coronacrisis besloot anders. De Duitse merkenklasse begint met de kennis van nu pas in augustus, op de uitdagende omloop van Spa-Francorchamps. In aanloop naar die ouverture in de Ardennen heeft het kampioenschap alvast een eerste stap gezet: een collectieve test op Nürburgring. Vanzelfsprekend zonder publiek en met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Frijns productief bij DTM-rentree

Eenmaal op het asfalt bleek het na wat aanpassingsproblemen wel weer 'business as usual'. Of zoals Robin Frijns in een eerste reactie liet weten: "Het kostte mij één à twee runs om weer in het ritme te komen. Verder hebben we een volgepakt testprogramma afgewerkt, dat is altijd goed." Dat laatste valt ook wel met cijfers te staven: Frijns heeft een uiterst productieve testweek achter de rug. Hij rondde de Nürburgring 359 keer in zijn Audi RS5, goed voor ruim 1.300 kilometer.

Frijns behoort daarmee ook meteen tot de vijf meest productieve coureurs van allemaal, een lijstje waarin we ook voormalig F1-coureur Robert Kubica vinden. De Pool van het BMW-klantenteam ART kijkt overwegend tevreden terug op zijn vuurdoop in de DTM. "Na een lastige tijd voor iedereen is het fijn om weer terug te zijn in een race-auto. Iedereen lette erg goed op elkaar, gezondheid is immers het allerbelangrijkste. Verder waren er voor mij als nieuwkomer vooral heel veel nieuwe dingen te ontdekken: over de auto, over de procedures en over het team."

Habsburg snel, zoon Newey maakt eerste meters

Aan het eind van de testweek bleek Habsburg, die na het DTM-vertrek van Aston Martin onderdak heeft gevonden in de derde auto van WRT, de snelste man. Hij liet de klokken op de Nürburgring stoppen op 1.18.911. Ook meteen goed voor de snelste DTM-ronde ooit op het circuit in de Eifel. Op de afsluitende donderdag gaf regerend kampioen René Rast ook nog even een teken van leven. Hij noteerde de beste tijd van de dag met 1.19.028, ruim anderhalf tiende sneller dan BMW-piloot Timo Glock. Tot slot wist Harrison Newey de ogen donderdag op zich gericht. Inderdaad: de zoon van topontwerper Adrian Newey. Hij maakte onverwacht zijn testdebuut in de DTM namens WRT Audi.