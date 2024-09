DTM Race 2 Spielberg: Rast verslaat Preining op de Red Bull Ring

Voor René Rast was de overwinning in Oostenrijk zijn tweede van het seizoen. Eerder dit jaar zegevierde de drievoudig DTM-kampioen al op de Norisring. Rast was de race vanaf de derde plek gestart, achter Luca Engstler en Mirko Bortolotti, de winnaar van de eerste race dit weekend. De Schubert-BMW-coureur kwam zonder al te veel problemen als eerste over de finishlijn, gevolgd door Thomas Preining op P2 en Arjun Maini op P3.

Met nog één raceweekend te gaan - in oktober op Hockenheim - was de focus dit weekend vooral gericht op de titelkandidaten. Bortolotti deed wat dat betreft de beste zaken. Hij won als gezegd de race van zaterdag en nam daardoor de leiding in het klassement over van Kelvin van der Linde die 'slechts' achtste werd. Bortolotti mocht vervolgens de tweede race - zondagmiddag om 13.30 uur - vanaf pole starten. Een mislukte pitstop maakte een einde aan zijn droom op een tweede zege, maar hij eindigde uiteindelijk op de vierde plaats, voor titelrivaal Van der Linde die als elfde was gestart. De derde kandidaat voor de titel - Maro Engel - was als dertiende gestart en werd uiteindelijk afgevlagd op P8.

In de driestrijd om de titel heeft Bortolotti nu 15 punten voorsprong op Kelvin van der Linde voor de laatste twee races in Hockenheim. Engel, op de derde plaats, heeft een achterstand van 20 punten.

