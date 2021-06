Brandstofprobleem in de DTM: Races in Monza ingekort

In de DTM zal er dit jaar voor het eerst met GT3-bolides worden geracet, maar de opzet van de raceweekenden blijft wel onveranderd ten opzichte van het afgelopen jaar. Elk evenement zal daarmee uit twee races van elk 55 minuten + 1 rondje bestaan, al wordt er voor het eerste raceweekend in Monza meteen een uitzondering gemaakt.

Vanwege de vastgestelde Balance of Performance en het feit dat op Monza het brandstofverbruik vrij hoog ligt, heeft het team van Walkenhorst bij de DTM-leiding haar zorgen geuit dat haar BMW’s waarschijnlijk niet een hele race op één tank brandstof kunnen rijden. Omdat er in de DTM niet wordt bijgetankt tijdens de pitstops, vreest het team dat de auto’s “enkele ronden voor het einde van de race" zonder brandstof stil zouden vallen als er tijdens de race niet extreem brandstof wordt bespaard. Voor het eerste raceweekend heeft de DTM-organisatie dan ook voorzorgsmaatregelen genomen en het zekere voor het onzekere genomen.

“De DTM staat in 2021 voor krachtige GT-bolides en een open strijd tussen de beste coureurs ter wereld in spectaculaire races. Dat heeft onze prioriteit”, vertelt Frederic Elsner, directeur Event & Operations bij DTM-organisator ITR. “We spelen dan ook op safe en hebben, in het licht van de gewijzigde reglementen en de première van deze unieke razendsnelle baan, de duur van de races aangepast.”

Monza staat later deze maand voor het eerst op de DTM-kalender als eerste van in totaal acht circuits waar het kampioenschap dit jaar gaat racen. Beide races op de Italiaanse omloop worden met vijf minuten ingekort tot vijftig minuten. De extra ronde aan het einde van de tijdslimiet komt te vervallen.

Het DTM-weekend in Monza vindt plaats van 18 tot en met 20 juni. Op 18 en 19 september zal het kampioenschap op Nederlandse bodem gaan racen op het TT-circuit van Assen.