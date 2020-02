DTM-races in Assen goed voor duizenden Duitse bezoekers

Inclusief de DTM-organisatie, teams en VIP-gasten zouden er in totaal meer dan 10.000 Duitsers de reis naar Assen hebben gemaakt. Daarmee zouden zij goed zijn voor een derde van het totale aantal bezoekers van het evenement. De Duitsers gaven gemiddeld ook meer uit aan een toegangskaartje: 37 procent ging voor het duurste kaartje op de hoofdtribune, terwijl 16 procent van de Nederlandse bezoekers dit deed.

Organisator LDP International is niet verrast door de cijfers. “Duitsers zijn bijzonder trots op de Duitse autofabrikanten en zijn zeer merkentrouw. Men komt niet alleen om een coureur aan te moedigen, maar ook het favoriete automerk”, aldus directeur Lee van Dam. Bertram Buikema, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie, voegt daaraan toe: “Dit resultaat is een bevestiging van ons vermoeden. De Nederlandse ronde in de DTM is voor miljoenen Duitsers de dichtstbijzijnde DTM-race. En Duitsers zijn het gewend om grotere afstanden af te leggen.”

Dit jaar hoopt de organisatie nog meer Duitsers te trekken. “We hebben vorig jaar relatief weinig campagne gevoerd over de grens, maar dat gaan we dit jaar uitbreiden", aldus Buikema. "DTM is in Duitsland een gevestigd merk met een hoge naamsbekendheid. Dat maakt een campagne daar bijzonder effectief.”

De wedstrijden in Assen waren vorig jaar een prooi voor BMW-coureur Marco Wittmann en Audi-rijder Mike Rockenfeller. Met Robin Frijns staat er komend seizoen opnieuw een Nederlander aan de start. De Duitse toerwagens racen dit jaar in het weekend 5 en 6 september op het TT Circuit, waarmee Assen het decor is van de achtste ronde van het kampioenschap.

Hoogtepunten van de DTM in Assen: