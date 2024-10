De DTM-kalender van 2025 kent weinig grote verrassingen ten opzichte van het seizoen 2024. Net als dit jaar mag Motorsport Arena Oschersleben het seizoen aftrappen. Dat gebeurt in het weekend van 26 en 27 april, wanneer de eerste twee races van het seizoen georganiseerd worden. DTM houdt in 2025 vast aan de acht circuits van het seizoen 2024 en heeft aan de volgorde van die circuits niks veranderd. Dat betekent dat er na Oschersleben afgereisd wordt naar de Lausitzring, een maand na het openingsweekend.

Na die eerste twee raceweekenden is het de beurt aan Zandvoort. Het Nederlandse circuit is een van de twee circuits buiten Duitsland die deel uitmaakt, samen met de Oostenrijkse Red Bull Ring. Zandvoort maakte dit jaar bekend dat het contract met ADAC verlengd was. Het circuit is tot en met 2026 zeker van een plek op de kalender, waarbij er een optie is om dat contract met twee jaar te verlengen. Zandvoort zal in het weekend van 7 en 8 juni de DTM ontvangen. Dat betekent dat er net als dit jaar een clash is met de testdag van Le Mans. Dat resulteerde dit jaar in een latere start van de tweede DTM-race op zondag. Die werd niet om 13.30 uur, maar om 16.30 uur in gang geschoten.

Na Zandvoort volgen de races op de Norisring, Nürburgring en Sachsenring, waarna de DTM naar de Red Bull Ring afreist voor de Oostenrijkse ronde van het kampioenschap. Het seizoen wordt opnieuw afgesloten op de Hockenheimring, in het weekend van 4 en 5 oktober. De vrijwel ongewijzigde kalender betekent ook dat de Salzburgring in ieder geval tot 2026 moet wachten voor een plek op de kalender. Eerder dit jaar liet het bestuur van dat Oostenrijkse circuit weten dat het na een reeks updates gereed is om de DTM weer te verwelkomen.

"Het enthousiasme van de fans voor de DTM is groot, wat laat zien dat we op de goede weg zijn wat betreft de kalender", zegt ADAC Motorsport-directeur Thomas Voss. "De afgelopen maanden hebben we spannende locaties voor de DTM zorgvuldig onder de loep genomen. Maar omdat alle evenementen in Duitsland aanzienlijk populairder zijn geworden bij de bezoekers, houden we het voor het seizoen 2025 bij de beproefde locaties."

De DTM-kalender van 2025

25 april - 27 april 2025: Motorsport Arena Oschersleben

23 mei - 25 mei 2025: Dekra Lausitzring

6 juni - 8 juni 2025: Circuit Zandvoort

4 juli - 6 juli 2025: Norisring

8 augustus - 10 augustus 2025: Nürburgring

22 augustus- 24 augustus 2025: Sachsenring

12 september - 14 september 2025: Red Bull Ring

3 oktober - 5 oktober 2025: Hockenheimring