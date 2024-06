DTM verlengt contract met Zandvoort: Tot en met 2028 op kalender

De DTM keerde vorig jaar weer terug op Zandvoort na de overname van de sport door ADAC. In eerste instantie zou de ADAC GT Masters toen het hoofdevenement vormen, maar dat werd na die overname dus de DTM. Het circuit beschikte over een contract voor dit jaar, maar nu is bekend geworden dat er een vijfjarige deal is getekend met Zandvoort. Omdat dit jaar wordt meegerekend in die deal, zal de DTM dus zeker tot en met 2028 te bewonderen zijn in de Noord-Hollandse duinen. In een persbericht spreekt de DTM van een contract tot en met 2026, met een optie om deze te verlengen tot en met 2028.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Chief Sporting Officer Erik Weijers dat de handtekeningen onlangs onder het nieuwe contract zijn gezet. "Zandvoort is voor de DTM gewoon de locatie voor hun race in Nederland", aldus Weijers in een eerste reactie op dat nieuwe contract. Wat de DTM dan zo aantrekkelijk maakt voor Zandvoort? "Duitsland is natuurlijk een groot autosportland, waar natuurlijk ook grote Duitse autofabrikanten altijd actief in zijn", zegt Weijers. "Nu met die GT3's in de DTM heb je natuurlijk ook wat meerdere merken - ook van buiten Duitsland. Maar goed, Porsche is natuurlijk een vaste waarde met de Carrera Cup Duitsland. En natuurlijk ook de [Porsche Carrera Cup] Benelux die hier rijdt. Dus een vaste waarde op het evenement. dat zijn voor ons gewoon belangrijke klassen om hier te hebben. En dat brengt voor ons ook buiten het weekend om, ook gewoon het hele jaar door, gewoon best wel een hoop activiteit."

Weijers doelt daarmee op de testdagen die hier ook georganiseerd worden voor dit soort kampioenschappen. Dat levert Circuit Zandvoort dus een 'grote spin-off' volgens de Chief Sporting Officer. "En het heeft veel uitstraling", voegt hij toe. "Als je in Europa kijkt wat er na Formule 1 en World Endurance Championship komt aan hoogstaande autosport, dan komt DTM volgens mij op de eerste plaats. En dat willen we natuurlijk graag hier hebben."

Daarnaast ziet Weijers ook genoeg redenen waarom Zandvoort interessant is voor een kampioenschap als DTM. "Omdat het vlakbij Duitsland ligt, aan de kust, wat gewoon een enorme aantrekkingskracht heeft. Ze vinden het circuit allemaal geweldig. Alle rijders vinden Zandvoort wat dat betreft echt een topcircuit met veel spektakel, een echt rijderscircuit. Dat spreekt iedereen aan." Voor Zandvoort is deze editie van de DTM-race tevens een bijzondere: het is de twintigste keer dat de DTM het duinencircuit aandoet. "Dus we hebben de helft gewoon meegemaakt."

De DTM heeft in het verleden ook het TT Circuit Assen aangedaan. In 2022 verdween die race van de kalender, waarna Zandvoort het stokje in 2023 weer overnam. Of het in de toekomst mogelijk is dat beide Nederlandse circuits op dezelfde DTM-kalender komen te staan? "De DTM rijdt in Nederland alleen op Zandvoort", benadrukt Weijers. "Dat is geen afspraak, maar ze doen twee races per jaar in het buitenland. Het is natuurlijk een nationaal kampioenschap. Ze gaan alleen naar de Red Bull Ring en Zandvoort, en dat blijft zo."