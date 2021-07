DTM vindt nieuwe datum: Norisring wordt seizoensfinale

De traditionele DTM-race op de Norisring stond oorspronkelijk begin juli op het programma. Door de coronasituatie gaf de Motorsport Club Nürnberg geen toestemming voor de organisatie van de race. Lange tijd was onzeker of het raceweekend in Neurenberg dit seizoen nog wel plaats zou vinden. In overleg is er uiteindelijk een nieuwe datum gevonden: 8 tot 10 oktober. Daarmee wordt dit de seizoensfinale. De laatste races van het jaar zouden oorspronkelijk van 1 tot 3 oktober op de Hockenheimring verreden worden, maar daar wordt nu dus een weekend achteraan geplakt.

“We zijn ervan overtuigd dat we een geweldige seizoensfinale te zien krijgen op de Norisring met haar unieke sfeer”, aldus Benedikt Böhme, managing director van DTM-organisator ITR. Mocht de situatie het toelaten dan zullen er fans aanwezig zijn bij de race.

Naast de bevestiging van de nieuwe datum heeft men ook bekendgemaakt dat er een deal is voor 2022. De DTM zal dus ook volgend jaar te gast zijn op het stratencircuit.