Van der Linde snelt naar pole-position voor tweede DTM-race

Kelvin van der Linde heeft zijn eerste poleposition in de DTM behaald. De Zuid-Afrikaanse debutant zette op Monza de snelste tijd neer in de kwalificatie voor de tweede race van het seizoen. Die snelste tijd (1.46.604) werd al vroeg in de sessie neergezet door de 25-jarige coureur van het team Abt Sportsline.

Liam Lawson – eveneens debutant in de DTM en zaterdag nog winnaar van de openingsrace van het seizoen – kwam het dichtst in de buurt van Van der Linde. De Nieuw-Zeelander finishte in zijn Ferrari 488 op slechts 0.078 seconde van de polesitter. Kelvins broer Sheldon van der Linde vertrekt op Monza vanaf de derde plaats. Hij was twee tienden langzamer dan Kelvin.

De verschillen in de vernieuwde DTM blijven erg klein: de marge tussen de pole-tijd van Van der Linde en de als tiende geplaatste Philip Ellis was niet meer dan drie tienden van een seconde. Alex Albon – teamgenoot van Lawson bij Red Bull Ferrari – kon niet echt imponeren en plaatste zich op P12.

De tweede DTM-race op Monza start zondag om 13.33 uur.

Uitslag kwalificatie DTM Monza - Race 2

Pos # Coureur Auto Ronden Tijd Interval 1 3 Kelvin van der Linde Audi R8 LMS Evo 6 1'46.604 2 30 Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 7 1'46.682 0.078 3 31 Sheldon Linde BMW M6 GT3 5 1'46.834 0.230 4 51 Nico Müller Audi R8 LMS Evo 6 1'46.838 0.234 5 10 Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 8 1'46.849 0.245 6 5 Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 8 1'46.852 0.248